Казахстан намерен нарастить сотрудничество с США в сфере ИИ и критических минералов

Казахстан видит значительный потенциал для расширения экономического сотрудничества с США в различных сферах. Об этом заявил советник Президента Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе круглого стола «Казахстан-Америка», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил Магзум Мирзагалиев, экономическое взаимодействие между двумя странами продолжает укрепляться.

— Только в прошлом году в рамках саммита C5+1 были подписаны коммерческие соглашения на сумму 17,2 миллиарда долларов, — отметил советник Президента в ходе круглого стола «Казахстан-Америка», проходящем в Астане.

Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает широкий спектр направлений для дальнейшего сотрудничества с американскими партнерами.

— Мы видим огромный потенциал для углубления сотрудничества в сферах критически важных полезных ископаемых, цифровых технологий, высокотехнологичного производства, искусственного интеллекта, энергетики и инфраструктуры, — сказал Магзум Мирзагалиев.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

По словам советника Президента, как крупнейшая экономика Центральной Азии Казахстан обладает всеми возможностями для того, чтобы стать ключевой площадкой для американских инвестиций и расширения присутствия бизнеса США в регионе.

— Наша приверженность продолжению экономических реформ, обеспечению прозрачности и проведению открытой инвестиционной политики дает компаниям уверенность в том, что они могут инвестировать, развиваться и выстраивать долгосрочное партнерство в Казахстане, — заключил Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что совокупный объем инвестиций США в Казахстан уже превышает 100 млрд долларов.

В ходе мероприятия заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин заявил, что Казахстан предлагает американскому бизнесу инвестировать в проекты по глубокой переработке сырья, импортозамещению и развитию инфраструктуры.