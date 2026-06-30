Мы сможем реализовать успешные проекты — Жумангарин американским бизнесменам

Казахстан предлагает американскому бизнесу инвестировать в проекты по глубокой переработке сырья, импортозамещению и развитию инфраструктуры. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на круглом столе «Казахстан — Америка», передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из наиболее перспективных направлений, как отметил Серик Жумангарин, является глубокая переработка сырья. Богатые запасы металлов, углеводородов и сельскохозяйственной продукции позволяют реализовать проекты в сфере производства меди, алюминия, железа, редкоземельных металлов, нефтехимии, нефтепереработки, углехимии и глубокой переработки пшеницы.

— Совокупный потенциал таких проектов оценивается примерно в 95 миллиардов долларов, — отметил Серик Жумангарин на круглом столе «Казахстан — Америка» в Астане.

Еще одним приоритетом вице-премьер назвал импортозамещение.

— Мы определили отрасли, где доля импорта превышает 50 процентов, а локализация производства является экономически целесообразной. Потенциал этого направления превышает 20 миллиардов долларов США и включает сотни проектов, большинство из которых может быть реализовано без государственной поддержки, — сказал он.

Кроме того, Казахстан намерен активно развивать инфраструктуру. По словам главы Миннацэкономики, Национальный инвестиционный план предусматривает реализацию более 200 проектов общей стоимостью около 80 млрд долларов, а Программа модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры включает проекты еще на 25 млрд долларов, направленные на развитие объектов генерации электроэнергии и энергетических сетей.

Серик Жумангарин также подчеркнул, что Казахстан приветствует экспортно ориентированные промышленные проекты с участием ведущих международных компаний и готов оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.

Особое внимание он уделил инструментам финансирования.

— Институты развития Казахстана готовы обеспечить до 80 процентов долгового финансирования проектов. При этом холдинг «Байтерек» может выступить в качестве соинвестора, предоставляя долевое финансирование. Это означает, что стратегическим инвесторам достаточно вложить 10–20 процентов от стоимости проекта, сохранив при этом гибкость структуры владения, — пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что Казахстан остается надежным партнером для иностранных инвесторов.

— Объем ВВП страны превышает 300 миллиардов долларов США. По итогам прошлого года рост экономики составил 6,5 процентов, а в дальнейшем ожидается его сохранение на уровне 5–6 процентов ежегодно. Государственный долг остается низким — 20–22 процента ВВП, международные резервы превышают 130 миллиардов долларов США, а объем прямых иностранных инвестиций в 2025 году достиг 20,5 миллиардов долларов США, — сообщил Серик Жумангарин.

По его словам, Казахстан также открыт к сотрудничеству на рынках капитала, а отечественные институты развития активно привлекают финансирование на международных рынках и обладают устойчивой капитализацией.

Вице-премьер призвал американских партнеров выбрать наиболее интересные для них направления сотрудничества.

— В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестиций, проекты обладают высокой экономической эффективностью, а необходимые финансовые ресурсы доступны. Для крупных инвестиционных проектов законодательство предусматривает механизм инвестиционных контрактов и инвестиционных соглашений, предоставляющих особые условия реализации. Эти механизмы в полной мере распространяются и на ваши инициативы, — заключил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и США превысил 1 млрд долларов в первом квартале 2026 года.