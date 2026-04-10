Товарооборот между Казахстаном и США за два месяца составил $487,4 млн

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в США. Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон в ноябре прошлого года наглядно продемонстрировал масштаб экономического партнерства между странами. Подписанные 29 соглашений на общую сумму $17 млрд дали серьезный импульс расширению экономических связей. Правительство Казахстана уделяет приоритетное внимание реализации достигнутых договоренностей.

— Казахстанско-американское сотрудничество сегодня развивается динамично. В его основе — прочные отношения между лидерами наших стран, стратегическое видение которых придает практический характер нашей совместной работе. Мы рассчитываем, что тесный диалог на высшем политическом уровне будет и далее создавать благоприятные условия для углубления торгово-экономических связей между нашими странами, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Джули Стаффт отметила, что между нашими странами сложились беспрецедентные отношения.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил четкую позицию касательно инициатив Президента США Дональда Трампа по Совету мира и Авраамовым соглашениям. Это все исторические и прорывные инициативы. Соединенные Штаты Америки и Президент Трамп благодарны Казахстану за поддержку, — подчеркнула она.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами достиг $3,19 млрд, за январь–февраль 2026 года — $487,4 млн. Отмечена значимость США как одного из ключевых стратегических инвесторов в экономику Казахстана.

В настоящее время в стране успешно функционируют более 600 компаний с американским участием. Присутствие на казахстанском рынке таких компаний, как Chevron, ExxonMobil, Amazon, Citi, Wabtec, John Deere, Boeing, Oracle, PepsiCo и Mars, подтверждает высокий потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи внимание было также уделено реализации положений новой Конституции, заложившей основу для дальнейших реформ и обновления системы государственного управления. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что Основной закон укрепляет политическую стабильность и создает прочную базу для поступательного развития государства и общества.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению торгово-экономического партнерства, а также реализации совместных проектов по приоритетным направлениям.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джули Стаффт.

Напомним, 19 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа посетил с рабочим визитом Вашингтон. Президент Казахстана выступил на инаугурационном заседании Совета мира. Глава государства отметил, что Совет мира отвечает новым реалиям, укрепляя существующие многосторонние усилия и заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.

Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, в частности, с руководством транснациональной корпорации Boeing, также принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка, генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса, главного исполнительного директора компании Mars Пола Вайрауха.