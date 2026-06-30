США нацелены на $137 млрд инвестиций в Казахстан

Во время выступления на круглом столе «Казахстан–Америка» в Астане американская сторона обозначила дальнейшие перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнув устойчивый рост инвестиционного взаимодействия и сохранение высокого интереса американского бизнеса к казахстанскому рынку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отдельный акцент был сделан на долгосрочном характере партнерства и потенциале для увеличения объемов взаимных вложений.

По словам старшего вице-президента Торговой палаты США Куша Чокси, накопленная база инвестиций и действующих проектов формирует прочную основу для следующего этапа расширения сотрудничества.

— Совокупный объем инвестиций США в Казахстан уже превышает 100 миллиардов долларов. Это отражает глубину и масштаб нашего партнерства, а также уровень вовлеченности американских компаний в развитие ключевых отраслей экономики Казахстана. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста и рассматриваем ориентир в 137 миллиардов долларов как достижимую цель, которая будет отражать следующий этап расширения нашего экономического взаимодействия, — сказал он.

Стоит отметить, товарооборот Казахстана и США превысил 1 млрд долларов в первом квартале 2026 года.