13 Октября 2022, 11:31

Казахстан намерен наращивать усилия по продвижению процесса СВМДА – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев перечислил промежуточные результаты общих усилий стран-членов СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите СВМДА.

Президент напомнил, что в прошлом году пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены такие новые приоритетные области сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

«Мы создали совещательный орган – Совет мудрецов СВМДА, в который войдут видные политические и общественные деятели, чей богатый опыт и знания будут способствовать реализации наших совместных усилий», - добавил Глава государства.

Сегодня в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.