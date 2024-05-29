Казахстан начнёт продавать Цзянсу муку и масло

С 28 по 29 мая казахстанская бизнес-делигация во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым принимала участие в переговорах и встречах с потенциальными партнерами, представителями госсектора провинции Цзянсу и крупнейших компаний Китая, передает агентство Kazinform.

Сегодня в городе Нанкин состоялся деловой форум «Казахстан – Цзянсу», на котором бизнес-круги двух стран презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности.

Фото: пресс-служба Минторговли РК

Как отметил министр торговли и интеграции, очередной визит казахстанских предпринимателей в Китай подтверждает прочные двусторонние связи между нашими странами.

- Главы наших государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества. Благодаря поддержке руководства провинции Цзянсу мы расширяем направления взаимодействия и реализуем совместные проекты. Вся эта работа направлена на выполнение задач, поставленных руководством наших стран, по увеличению товарооборота и переходу на качественно новый уровень торгово-экономических отношений, - сказал Арман Шаккалиев в приветственной речи.

При этом он поделился результатами своей недавней рабочей поездки в провинцию Сычуань, где прошли плодотворные встречи с губернатором провинции и было приложено немало усилий для продвижения казахстанских товаров на рынок Китая.

Ежегодно отечественные предприятия увеличивают поставки высококачественной продовольственной продукции в Китай, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны ближайшего крупного потребителя. Министерство торговли и интеграции развивает сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации, в зависимости от запросов регионов. Сейчас активная работа по укреплению взаимодействия проводится с руководством и бизнесом провинции Цзянсу.

По данным статистики, провинция Китая импортирует товары на сумму, превышающую 552 млн долларов. В основном это ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень. Казахстанские компании обладают потенциалом для успешного экспорта в Цзянсу практически всей указанной товарной линейки.

Фото: пресс-служба Минторговли РК

Способствовать выходу отечественной продукции на китайский рынок будет работа казахстанских торговых представительств.

- Мы открываем торговое представительство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань (г. Чэнду) и в СУАР (г. Урумчи). Экспортный оператор QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать проводником между казахстанскими товаропроизводителями и крупными китайскими компаниями, что облегчит нашим экспортерам выход на этот емкий рынок, - сообщил Арман Шаккалиев.

Казахстанский бизнес в Нанкине представляют порядка 20 предприятий, выпускающих сельхозпродукцию, макаронные и кондитерские изделия, корма для животных, а также поставщики услуг. В рамках торговой миссии предприниматели провели деловые переговоры с крупными компаниями провинции Цзянсу. По итогам бизнес-встреч ожидается подписание экспортных контрактов.

Напомним, в результате предыдущей деловой миссии в китайский Чэнду провинции Сычуань, которая состоялась в марте 2024 года, казахстанские и китайские товаропроизводители договорились о взаимных поставках продукции на общую сумму порядка 239 млн долларов.