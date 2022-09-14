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Казахстан может стать значимой частью работы по обеспечению согласия во всем мире - заместитель генсека ООН

Автор:  
Серик Сабеков
14 Сентября 2022, 16:22
Казахстан может стать значимой частью работы по обеспечению согласия во всем мире - заместитель генсека ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Религия также является мощным инструментом для того, чтобы побороться за уважение к правам человека. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН Мигель Анхель Мартинес, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Альянс цивилизаций ООН в настоящее время находится еще в более трудной ситуации по сравнению с той, какова она была в то время, когда создавался Альянс цивилизаций», - сказал Мигель Анхель Мартинес.

Спикер также добавил, что значительные изменения в геополитическом ландшафте, а также тенденция к униполярности, разделению по религиозным и этическим признакам приводят к разрыву между Западом и прочим миром.

«Альянс цивилизаций пытается выстроить мосты между различными частями мира. Казахстан может стать очень важной и значимой частью этой работы и этого начинания для того, чтобы обеспечить согласие и мир во всем мире», - подчеркнул Мигель Анхель Мартинес.

Сегодня в столичном Дворце Независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров, отметив, что для Казахстана - это высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира в столице.


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