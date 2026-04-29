Казахстан может стать прямым поставщиком нефти для Чехии — премьер-министр Бабиш

— Господин Премьер-министр, прежде всего, добро пожаловать в Казахстан! Мы знаем, что это Ваш первый визит в нашу страну и в нашу столицу. Вы сегодня проведете встречу с Президентом Токаевым. Мой первый вопрос общий: каких результатов Вы надеетесь достичь в ходе этих переговоров на высоком уровне, и можно ли назвать этот визит поворотным моментом в казахстанско-чешских отношениях?

— Прежде всего, большое спасибо. Я очень рад быть здесь. Я всегда мечтал приехать в Казахстан, потому что после университета начал работать в компании, занимающейся импортом сырья. В то время мы закупали желтый фосфор из Джамбула (ныне Тараз — прим.ред.) и Шымкента — это очень длинный путь, 9 000 километров до нашего завода в Чешской Республике. Мы привезли сюда очень важную делегацию наших компаний, и, конечно, мы считаем Казахстан ключевым партнером в Центральной Азии.

Казахстану повезло иметь все виды сырья — практически все из таблицы Менделеева. А сейчас в Европе мы много говорим об энергетике, потому что, к сожалению, эта стратегия зеленой энергетики разрушает европейскую промышленность. Чешская Республика пытается объяснить, что сейчас у нас гораздо более серьезная проблема связана с тем, что происходит в Ормузском проливе, как следствие войны в Иране.

Наша стратегия, конечно, заключается в расширении атомных электростанций. Мы рады, что был заключен контракт между национальной компанией «Казатомпром» и нашей компанией ČEZ. Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, поэтому мы видим здесь большой потенциал для сотрудничества.

Таким образом, энергетика — не только уран, но и сырая нефть — очень важна, и Казахстан является очень важным поставщиком для Чешской Республики. Именно поэтому я вижу большой потенциал сотрудничества с Казахстаном.

— Какую цель Вы ставите перед собой в энергетическом диалоге с Казахстаном для вашей страны?

— Мы это обсудили, и я понял, что может быть хорошее сотрудничество и что Казахстан готов поставлять сырую нефть. В Чешской Республике нефтеперерабатывающие заводы принадлежат польской группе PKN Orlen, но мы также обсуждаем сотрудничество с немецким НПЗ в Лойне, который принадлежит Total. Там мы также видим возможность переработки вашей нефти.

Поэтому мы очень рады, что с вашей стороны есть готовность потенциально стать нашим прямым поставщиком сырой нефти.

— Давайте пошагово рассмотрим различные направления нашего сотрудничества, начиная, например, с торговли. Насколько я знаю, за последние годы объем торговли между нашими странами вырос более чем в 15 раз. Какие практические шаги можно предпринять для дальнейшего углубления экономического сотрудничества?

— Чешская Республика в основном экспортирует в Европейский союз, поэтому мы, конечно, ищем новые рынки. Ваша страна огромна, и здесь есть большой потенциал. Я очень рад слышать, что у вас функционирует очень активно фондовая биржа и что компании могут успешно начинать бизнес. Это может открыть двери для чешских предприятий.

Конечно, мы очень сильны в оборонной промышленности. В этом секторе мы можем укрепить партнерство, также как и в сфере промышленности. В рамках моего визита, также были подписаны документы о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, речь идет о модернизации ваших угольных электростанций.

— Когда мы говорим об углублении экономического сотрудничества, очень важной темой является транспортная связанность и логистика. Казахстан активно развивает этот сектор, в частности, так называемый «Серединный коридор», который рассматривается как ключевое звено между Европой и Азией. Объемы грузоперевозок по этому маршруту уверенно растут. Учитывая центральное положение Чехии в Европе, видите ли Вы участие Праги в этом мегапроекте, и какие конкретные инфраструктурные или логистические проекты могут последовать далее?

— Это очень важный проект, и мы должны связать этот регион с Европой. В нашей делегации есть компания AŽD, которая активно участвует в модернизации железных дорог Казахстана. У них есть опыт, который мы можем предложить вашей стране.

— Как насчет авиасообщения? Насколько реалистичны планы по запуску прямых рейсов между Астаной и Прагой?

— Это хороший вопрос, потому что мы приняли решение — и это очень важно для туристов — инвестировать в аэропорт Карловы Вары. Сначала будет построена автомагистраль от Праги до Карловых Вар, потому что сейчас казахстанским туристам нужно около двух часов, чтобы добраться туда. К 2029 году это займет менее одного часа. Затем мы расширим и удлиним взлетно-посадочную полосу в Карловых Варах. Я уверен, что это улучшит туристический обмен в регионе.

— Позвольте кратко затронуть сферу образования. Мы знаем, что все больше казахстанских студентов учится в Чехии. Какие шаги могли бы укрепить академическое сотрудничество — от совместных программ до открытия филиалов университетов?

— Здесь есть огромный потенциал. Я вчера посетил ваш центр искусственного интеллекта, и это было невероятно. Я был действительно поражен — это было очень впечатляюще. Я увидел очень молодых и высокообразованных людей, и поэтому вижу большой потенциал для сотрудничества с университетами.

С нашей стороны мы должны, конечно, облегчить визовые процедуры и другие условия для ваших граждан. Я также посетил вашу кардиологическую больницу, где в 2012 году была проведена первая трансплантация сердца при участии чешских врачей из eCAN.

Здравоохранение сейчас мой главный приоритет, особенно в сфере профилактики онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, а также психического здоровья.

— Подводя итоги нашей беседы, как бы Вы оценили текущие отношения между Чехией и Казахстаном, и какие направления сотрудничества требуют сегодня особого внимания?

— Ваша страна занимает очень важное положение в этом регионе, вы окружены глобальными державами — Россией и Китаем. Я думаю, что ваш Президент может играть важную роль в современной международной геополитической ситуации, потому что, я убежден, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами.

После Второй мировой войны мы создали ООН, НАТО и другие организации, но сейчас практически никто не говорит о мире. Вместо этого все говорят о росте военных расходов и милитаризации экономики. Поэтому я считаю, что этот регион очень важен, и ваш Президент играет важную роль, реализуя свою дипломатическую стратегию.

Я всегда хотел посетить вашу страну, и сейчас все эти темы — в частности, энергетическое сотрудничество — действительно на повестке дня. Нам нужны новые рынки, а у вас великая страна. И я восхищаюсь тем, чего Казахстан уже достиг.

Поэтому я очень рад быть здесь, даже в столь сжатые сроки. И я уверен, что нам удастся усилить наше сотрудничество.

— Большое спасибо, господин Премьер-министр, за ваше время и ответы!

— Спасибо за приглашение!

Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, находящегося в Казахстане с официальным визитом. Накануне в Астане прошла встреча Андрея Бабиша с Премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Также 28 апреля в рамках казахстанско-чешского бизнес-форума стороны подписали шесть меморандумов и коммерческих соглашений в ключевых отраслях экономики.