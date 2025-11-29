Казахстан может предложить качество, экологичность и стабильность поставок – эксперт

– Какие отрасли, на ваш взгляд, обладают наибольшим потенциалом для диверсификации экспорта Казахстана в Швейцарию?



- Главная задача для Казахстана сегодня - сократить зависимость от золота и сырья в целом. В этом смысле перспективными направлениями становятся агропродукция и продукты питания: рыба, мясо, мед, зерно премиального качества. Большой потенциал есть также в переработке и машиностроении. Не стоит забывать и о критически важных минералах, но уже с высокой добавленной стоимостью. Швейцарский рынок очень требователен: там ценят качество, экологичность и стабильность поставок. И именно это Казахстан способен предложить при грамотной поддержке государства и бизнеса.

– Насколько устойчив интерес швейцарских инвесторов к энергетике и критически важным минералам?



- Интерес устойчивый. Для швейцарских компаний Казахстан - это сочетание крупных запасов ресурсов и политической стабильности. Швейцарский капитал давно присутствует в нашей горно-металлургии и энергетике. Сегодня речь идет не о входе на рынок, а о расширении уже существующих проектов. Да, конкуренция за такие активы глобальная, но у Швейцарии есть свои преимущества: опыт, технологии и репутация надежного нейтрального партнера.

– В прошлом году прямые инвестиции из Швейцарии сократились на 75%. Это циклический спад или сигнал о структурных проблемах?



- На первый взгляд цифра выглядит драматично. Но это скорее один кадр из большого фильма. Могли завершиться один-два крупных проекта, измениться цены, сыграть календарь сделок. Нужно смотреть детали: отрасли, структуру, реинвестированную прибыль. Пока это похоже на временный цикл, а не на потерю интереса к Казахстану. Большинство инвесторов планирует расширяться, но для этого нужны предсказуемые правила игры: понятные налоги, меньше бюрократии, сильные институты защиты прав и реальная борьба с коррупцией.

Большинство инвесторов планирует расширяться. Для этого нужно установить предсказуемые правила игры. Понятные налоги, меньше бюрократии, сильные институты защиты прав, интересов инвесторов и реальная борьба с коррупцией. То есть вот эти все вещи потихонечку поступательно у нас развиваются, двигаются, это уже хорошо. Плюс нужно сделать, конечно же, я всегда про это говорю, ставку на человеческий капитал, диалог с бизнесом.

Когда инвесторы чувствуют, что их слышат и не меняет правила задним числом, то деньги приходят надолго, особенно на фоне турбулентного мирового трэка. Если где-то в других странах происходит достаточно такая нестабильная, может быть, вещь, то мы должны в этом смысле быть островком стабильности в таком понимании.

– Как объяснить снижение объемов взаимной торговли в 2025 году?



- Причина - конъюнктура. Сократилось количество операций с золотом и сырьем, сказался эффект высокой базы прошлого года. Это не обрыв отношений, а временная просадка. Переломить динамику можно расширением номенклатуры товаров: агропродукция, промтовары, услуги. Важную роль играет логистика - коридор Европа–Азия должен стать более доступным для казахстанских товаров.

– Как совпадение подходов к нейтралитету и посредничеству влияет на устойчивость диалога?



- Казахстан и Швейцария мыслят схожими категориями. Нейтралитет, диалог, посредничество - все это снижает политические трения. У нас нет геополитических конфликтов интересов. Наоборот, есть ощущение партнерства. Это ценностный фундамент, который делает диалог устойчивым и позволяет легче переносить сложные периоды мировой политики.

Председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2025 году - это дополнительный политический лифт. Казахстан уже имеет опыт председательства в ОБСЕ и может стать ключевым партнером Швейцарии по Центральной Азии - от водных и пограничных проектов до зелёной энергетики и транспортных коридоров. Есть потенциал и для того, чтобы опыт астанинского процесса и швейцарская переговорная традиция открыли уникальный формат совместного посредничества. Казахстан доказал, что умеет собирать за одним столом оппонентов по Сирии, Кавказу, Афганистану. Швейцария десятилетиями ведет переговорные площадки в Женеве. Связка Астаны и Женевы могла бы дать новый формат - часть треков проходит в Евразии, часть в Европе, с нейтральными сопредседателями. Это усилило бы доверие к процессу и стало уникальным продуктом на глобальном рынке посредничества.

– Какие перспективы открывает сотрудничество в области зелёных технологий и цифровизации?



- Интересы совпадают идеально. Казахстану нужно сокращать углеродный след и модернизировать экономику. Швейцария обладает передовыми зелёными и цифровыми решениями: ВИА-проекты, энергоэффективные здания, управление отходами, финтех-инициативы. Совместные проекты могут одновременно приносить прибыль и укреплять международный имидж Казахстана.

Что касается цифровизации, Швейцария показывает, как умный город работает в реальности: единая цифровая система транспорта, датчики для управления энергией и экологией, вовлеченность жителей через приложения и открытые данные. Казахстан может перенять этот опыт шаг за шагом - от мобильных приложений и умного освещения до центров управления городом в реальном времени. Пилотные районы в Астане и Алматы с участием швейцарских компаний могли бы стать витриной перехода наших городов на новый технологический уровень.