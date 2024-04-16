Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан построят ГЭС на реке Нарын

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан планируют совместную реализацию проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Соглашение сторон об условиях сотрудничества опубликовано на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Основными принципами сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта являются гарантированная покупка всего объема вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии организациями, определяемыми сторонами; принятие решений на основе консенсуса; управление режимом работы Камбаратинской ГЭС-1 с учетом обеспечения согласованных сторонами объемов попуска воды, - указано в документе.

Также отмечается, что компетентными органами, ответственными за координацию и исполнение соглашения, являются министерства энергетики каждого государства.

- В целях реализации проекта сторонами создается на территории Кыргызской Республики отдельное акционерное общество в соответствии с законодательством Кыргызской Республики со следующим долевым участием сторон в проекте и уставном капитале общества: кыргызская сторона – 34%, казахстанская сторона – 33% и узбекская сторона – 33%, - говорится в соглашении.

Принципы совместного управления деятельностью компании будут согласованы сторонами в учредительных документах. Каждая сторона самостоятельно определит учредителя со своей стороны и по дипломатическим каналам должна уведомить другие стороны. Долевое участие сторон останется неизменным с полным исключением возможности объединения, передачи и продажи своих долей.

Основными источниками финансирования проекта указаны собственные средства учредителей компании, привлекаемые заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и коммерческих банков.

Период реализации проекта будет определен и согласован странами в отдельных соглашениях или дополнением к настоящему соглашению по итогам актуализации и утверждения ТЭО проекта.

По окончании периода реализации проекта акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью перейдут в собственность кыргызской стороны.