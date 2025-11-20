Казахстан, как «мостовая держава» в условиях тотальной неопределенности

По словам эксперта, 2025 год войдет в историю всемирной дипломатии как часть «времен тотальной неопределенности» – периода, характеризующегося эрозией устоявшегося миропорядка, эскалацией конфронтации между великими державами и фрагментацией мирового сообщества. На фоне такой ситуации многие государства были вынуждены перейти к ситуативной, реактивной политике и ручной дипломатии.

- Однако немногие из них продемонстрировали столь же выверенную и проактивную стратегию, как Казахстан. Действительно, в 2025 году наша страна на практике показала свою традиционную многовекторную внешнюю политику. Организована череда визитов на высшем уровне в столицы, и встречи с первыми лицами, хочу заметить, конкурирующих мировых держав. Президент стремился удержать стратегический баланс между этими центрами силы, лично подтверждая приверженность дружбе и партнерству с каждой стороной. К слову, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что термин «баланс» или «равноудаленность» является неточным упрощением. Внешняя политика Казахстана представляет собой явно не симметричный баланс, а сложное управление как раз таки асимметричными и разновесовыми портфелями отношений, где каждый из партнеров выполняет строго определенную, и часто не пересекающуюся, функцию в общей архитектуре казахстанского суверенитета и безопасности, - комментирует Рустем Мустафин.

Так, 30 августа - 3 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Китай. В ходе поездки он не только провел двусторонние переговоры, но и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

В Пекине 2 сентября Президент выступил на казахско-китайском деловом совете и провел встречи с руководителями крупнейших корпораций КНР, на которых обсуждались инвестиционные и торговые перспективы инвестиций и торговли. Визит имел ощутимую экономическую отдачу.

- К примеру, по итогам бизнес-форума было подписано свыше 70 коммерческих соглашений на общую сумму более 15 млрд долларов. Совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана уже достиг 27 млрд долларов. Президент выразил уверенность, что эта цифра будет расти. Он особо отметил стратегическую важность развития транзитного коридора Китай - Европа через территорию Казахстана, пропускная способность которого должна увеличиться в пять раз. Кроме того, совместно с китайскими партнерами был запущен новый завод по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области и открыты культурные центры, укрепляющие гуманитарные связи двух стран. Глава государства назвал Китай «надежным и проверенным стратегическим партнером» и заявил, что отношения двух стран вступили в «новый золотой период» развития. Он демонстративно отметил, что Пекин никогда не выдвигает политических условий в сотрудничестве, то есть сделал тонкий намек на принцип равноправия, - утверждает политолог.

Как подчеркивает эксперт, теплые слова казахского лидера нашли отклик. Председатель Си Цзиньпин высоко оценил динамику отношений и выразил готовность «рука об руку продвигать многостороннее сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские связи внесли еще больший вклад в развитие региона и мира в целом».

Спустя два месяца после укрепления восточного вектора, Президент Токаев отправился в Вашингтон, где 6 ноября 2025 года состоялся первый в истории саммит лидеров Центральной Азии и США в Вашингтоне в формате «C5+1». Визит ознаменовал новый этап партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами.

- Примечательно, что Глава государства выказал Президенту Трампу публичную благодарность за проведение саммита, назвав встречу началом «по-настоящему новой эры в партнерстве Центральной Азии и Америки». Характеризуя стиль дипломатии Касым-Жомарта Кемелевича, нельзя не отметить его умение говорить на языке, понятном для уха собеседника. Обращаясь к Трампу, он похвалил «мудрую и смелую политику» американского лидера и заявил: «Ваш дальновидный курс по возрождению Америки вдохновляет меня на осуществление масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана». Но подобные реверансы сопровождались и вполне конкретными результатами. В Вашингтоне Казахстан заключил свыше 30 соглашений на общую сумму 17,2 млрд долларов. Сделки охватывают критически важные отрасли, от авиации до добычи полезных ископаемых и от сельского хозяйства до цифровых технологий, - говорит Рустем Мустафин.

Среди них можно выделить соглашение национального перевозчика Air Astana о покупке 15 новейших лайнеров Boeing 787-9 Dreamliner, крупный проект John Deere (2,5 млрд долл) по организации производства сельхозтехники в Казахстане, а также меморандум между Фондом «Самрук-Казына» и инвесторами из США о разработке месторождений вольфрама (1,1 млрд долл). Особое внимание уделено высокотехнологичным сферам. Подписано соглашение между Freedom Holding Corp. и NVIDIA на 2 млрд долларов для развития искусственного интеллекта, договоренности с компанией SpaceX (Starlink) о запуске спутниковой связи на территории Казахстана и даже меморандум между Министерством цифрового развития РК и OpenAI, Coursera и Университетом Аризоны о продвижении цифровой грамотности и обучения ИИ.

Приведенные данные, по мнению политолога, свидетельствуют о том, что Казахстан стремится извлечь конкретную выгоду из партнерства с США, то есть привлечь инвестиции, технологии и образование. В свою очередь, американская сторона высоко оценила роль Казахстана.

- Трамп назвал Казахстан «истинным партнером в деле мира и процветания» и отметил выдающееся лидерство Токаева, даже намекнув на возможность своего визита в нашу страну в будущем. Кроме того, Президент Токаев заявил о поддержке новой американской инициативы под названием Route for International Peace and Prosperity. «Казахстан готов сотрудничать в рамках инициативы TRIPP. Этот проект укрепит глобальную связность и внесет вклад в стабильность и процветание в нашем регионе», – отметил Президент. Тем самым, было продемонстрировано, что Казахстан намерен участвовать в крупных международных инфраструктурных проектах для укрепления своей роли трансконтинентального транзитного узла, - считает Рустем Мустафин.

Наконец, дополнив «дипломатическое турне» визитами в Пекин и Вашингтон, Касым-Жомарт Токаев менее чем через неделю отправился в Москву. 11–12 ноября 2025 года состоялся его государственный визит в Россию, где прошли переговоры с Президентом Путиным. Поездка к северному соседу стала кульминацией усилий по поддержанию равновесия между великими державами. В первый же день в Кремле лидеры провели неформальную беседу, продолжавшуюся более двух с половиной часов с глазу на глаз. Затем 12 ноября на официальной церемонии было подписано очень важное политическое соглашение – Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве между Казахстаном и Россией. Документ, состоящий из 42 пунктов, охватывает практически все сферы сотрудничества.

Кроме того, стороны договорились развивать единую евразийскую транспортно-логистическую систему, объединять коридоры «Север - Юг» с транскаспийским «Средним коридором» Китай - Европа. Тем самым Казахстан и Россия наметили совместное освоение новых маршрутов торговли, особенно актуальных в условиях санкционной перенастройки глобальной логистики.

- Сам Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан остаются ближайшими союзниками, а любые возникающие вопросы они решают «естественным образом усилиями глав государств и правительств». Он также особо отметил наращивание экономических связей. По словам Владимира Путина, товарооборот России с Казахстаном достиг почти 30 млрд долларов в 2024 году и продолжает расти. Более того, совокупный объем торговли России со всеми странами Центральной Азии превысил 50 млрд долларов в год, но российский лидер с долей упрека сравнил эту цифру с 50+ млрд долларов товарооборота России с одной лишь Беларусью, намекая на недостаточную экономическую интеграцию региона с РФ. В ответ на эти заявления Президент Токаев продемонстрировал, что владеет фактами не хуже собеседника. Он уточнил, что по данным Казахстана торговля России с Центральной Азией уже превысила 50 млрд долларов в 2024 году, из которых на долю Казахстана приходится 28 млрд долларов. Токаев заверил Путина в готовности и дальше углублять экономическое партнерство и интеграцию, - подчеркивает Рустем Мустафин.

В частности, как отмечает эксперт, он согласился, что приоритетным направлением выступает развитие транспортной инфраструктуры, назвав Россию «ключевым выходом стран нашего региона на глобальные рынки» и указав, что сотрудничество в логистике – вопрос повышенной стратегической важности. Касым-Жомарт Кемелевич проинформировал о масштабных инвестициях Астаны в транспортный сектор (более 35 млрд долларов за 15 лет) и о том, что через территорию РК проходят 11 международных транспортных коридоров, по которым идет около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.

Благодаря модернизации путей, за последние три года транзит грузов из России через Казахстан в другие страны Центральной Азии вырос на 26%, а в обратном направлении – почти на 50%. Доставка российских грузов в Китай через Казахстан вообще утроилась (до 5 млн тонн). Для совместного развития инфраструктуры Президент Токаев предложил Москве запустить специальную двустороннюю инвестиционно-логистическую программу по восточному маршруту «Север - Юг», а также создать Совет по развитию Евразийского маршрута на уровне глав транспортных ведомств для координации проектов и устранения узких мест. Такие инициативы показывают, что Казахстан активно формирует повестку в двусторонних отношениях. Более того, Владимир Путин принял приглашение посетить Казахстан в 2026 году, что свидетельствует о двусторонней приверженности продолжать диалог на высшем уровне.

- При всем этом, на мой взгляд, любой анализ казахстанской стратегии должен начинаться с Европейского Союза. Именно отношения с Брюсселем формируют тот экономический фундамент, который и позволяет Астане вести прагматичный диалог с другими державами. Статистика за 2024-2025 годов неопровержима. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и ЕС достиг 48,8 млрд долларов. Важнейшая деталь этой цифры заключается в том, что 38,1 млрд из них – это казахстанский экспорт в Европу. Создается массивный торговый профицит, обеспечивается приток твердой валюты и стабильность экономики. Более того, ЕС является инвестором номер один. С 2005 года в экономику Казахстана было вложено более 200 млрд долларов. В стране реализуется 89 проектов с участием европейских партнеров на общую сумму 7,1 млрд долларов, - считает Рустем Мустафин.

Говоря о формировании собственной школы дипломатии, политолог отметил, что она традиционно славилась умением лавировать между великими державами. При Президенте Токаеве эта стратегия получила новое развитие.

- Глава государства сам является профессиональным дипломатом и привнес в казахстанскую внешнюю политику более технократичный и самостоятельный стиль. Эксперты отмечают, что при нем Астана делает акцент на национальном суверенитете, экономическом прагматизме и диверсифицированном многостороннем сотрудничестве. Это заметно и в его риторике, а также практических шагах. При Президенте Токаеве наблюдается смещение акцента на прагматичное отстаивание конкретных национальных интересов. Он значительно расширил контакты за пределами традиционных союзов с Россией и Китаем, усилив взаимодействие с Западом и Азией за рамками постсоветского пространства. Например, за последние годы Казахстан активизировал сотрудничество с Евросоюзом, странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии. Президент избегает чрезмерно идеологизированной риторики евразийства, предпочитая говорить о суверенитете, международном праве и взаимной выгоде. Он позиционирует Казахстан как государство, проводящее «функциональный многосторонний подход», то есть участвующее в интеграционных объединениях ради практической отдачи, но не поступающееся самостоятельностью принятия решений, - считает политолог.

В речах Касым-Жомарта Токаева все чаще прослеживаются элементы именно казахстанского взгляда на мировые проблемы, отмечает Рустем Мустафин. Выступая на международных форумах, он подчеркивает глобальные вызовы и роль среднего государства в их решении. Например, на Астанинском международном форуме в 2023 году Президент отмечал угрозы фрагментации мировой системы и призывал к возрождению культуры многосторонности на основе взаимоуважения. При этом он ссылается на уникальный опыт Казахстана как страны, добровольно отказавшейся от ядерного арсенала и продвигающей идеи ядерного разоружения и диалога цивилизаций.

- Можно сказать, что сложилась «казахстанская школа» внешней политики, опирающаяся на следующие принципы: строгое соблюдение норм международного права (Казахстан последовательно выступает за нерушимость границ), многовекторность и баланс интересов, экономическая дипломатия (привлечение инвестиций, торговля как основа отношений) и посредничество в конфликтных ситуациях. Глава государства сочетает эти принципы, - отмечает политолог.

Географическое положение и историческая судьба сделали Казахстан буквально и фигурально мостом между Востоком и Западом. Сегодня, по мнению Рустема Мустафина, это один из образов, который Астана использует для продвижения национальных интересов. Будучи крупнейшей страной Центральной Азии, располагающейся на стыке Европы и Азии, Казахстан стремится конвертировать свою транзитную и геополитическую позицию в конкретные экономические дивиденды и политическое влияние.