Казахстан, как «мостовая держава» в условиях тотальной неопределенности
В условиях глобальной турбулентности и нарастающей конфронтации между мировыми державами Казахстан продемонстрировал выверенную и проактивную внешнеполитическую стратегию. По мнению политолога, руководителя Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустема Мустафина, она основана на принципах прагматизма, суверенитета и многостороннего сотрудничества, передает корреспондент агенства Kazinform.
По словам эксперта, 2025 год войдет в историю всемирной дипломатии как часть «времен тотальной неопределенности» – периода, характеризующегося эрозией устоявшегося миропорядка, эскалацией конфронтации между великими державами и фрагментацией мирового сообщества. На фоне такой ситуации многие государства были вынуждены перейти к ситуативной, реактивной политике и ручной дипломатии.
- Однако немногие из них продемонстрировали столь же выверенную и проактивную стратегию, как Казахстан. Действительно, в 2025 году наша страна на практике показала свою традиционную многовекторную внешнюю политику. Организована череда визитов на высшем уровне в столицы, и встречи с первыми лицами, хочу заметить, конкурирующих мировых держав. Президент стремился удержать стратегический баланс между этими центрами силы, лично подтверждая приверженность дружбе и партнерству с каждой стороной. К слову, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что термин «баланс» или «равноудаленность» является неточным упрощением. Внешняя политика Казахстана представляет собой явно не симметричный баланс, а сложное управление как раз таки асимметричными и разновесовыми портфелями отношений, где каждый из партнеров выполняет строго определенную, и часто не пересекающуюся, функцию в общей архитектуре казахстанского суверенитета и безопасности, - комментирует Рустем Мустафин.
Так, 30 августа - 3 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Китай. В ходе поездки он не только провел двусторонние переговоры, но и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
В Пекине 2 сентября Президент выступил на казахско-китайском деловом совете и провел встречи с руководителями крупнейших корпораций КНР, на которых обсуждались инвестиционные и торговые перспективы инвестиций и торговли. Визит имел ощутимую экономическую отдачу.
- К примеру, по итогам бизнес-форума было подписано свыше 70 коммерческих соглашений на общую сумму более 15 млрд долларов. Совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана уже достиг 27 млрд долларов. Президент выразил уверенность, что эта цифра будет расти. Он особо отметил стратегическую важность развития транзитного коридора Китай - Европа через территорию Казахстана, пропускная способность которого должна увеличиться в пять раз. Кроме того, совместно с китайскими партнерами был запущен новый завод по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области и открыты культурные центры, укрепляющие гуманитарные связи двух стран. Глава государства назвал Китай «надежным и проверенным стратегическим партнером» и заявил, что отношения двух стран вступили в «новый золотой период» развития. Он демонстративно отметил, что Пекин никогда не выдвигает политических условий в сотрудничестве, то есть сделал тонкий намек на принцип равноправия, - утверждает политолог.
Как подчеркивает эксперт, теплые слова казахского лидера нашли отклик. Председатель Си Цзиньпин высоко оценил динамику отношений и выразил готовность «рука об руку продвигать многостороннее сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские связи внесли еще больший вклад в развитие региона и мира в целом».
Спустя два месяца после укрепления восточного вектора, Президент Токаев отправился в Вашингтон, где 6 ноября 2025 года состоялся первый в истории саммит лидеров Центральной Азии и США в Вашингтоне в формате «C5+1». Визит ознаменовал новый этап партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами.
- Примечательно, что Глава государства выказал Президенту Трампу публичную благодарность за проведение саммита, назвав встречу началом «по-настоящему новой эры в партнерстве Центральной Азии и Америки». Характеризуя стиль дипломатии Касым-Жомарта Кемелевича, нельзя не отметить его умение говорить на языке, понятном для уха собеседника. Обращаясь к Трампу, он похвалил «мудрую и смелую политику» американского лидера и заявил: «Ваш дальновидный курс по возрождению Америки вдохновляет меня на осуществление масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана». Но подобные реверансы сопровождались и вполне конкретными результатами. В Вашингтоне Казахстан заключил свыше 30 соглашений на общую сумму 17,2 млрд долларов. Сделки охватывают критически важные отрасли, от авиации до добычи полезных ископаемых и от сельского хозяйства до цифровых технологий, - говорит Рустем Мустафин.
Среди них можно выделить соглашение национального перевозчика Air Astana о покупке 15 новейших лайнеров Boeing 787-9 Dreamliner, крупный проект John Deere (2,5 млрд долл) по организации производства сельхозтехники в Казахстане, а также меморандум между Фондом «Самрук-Казына» и инвесторами из США о разработке месторождений вольфрама (1,1 млрд долл). Особое внимание уделено высокотехнологичным сферам. Подписано соглашение между Freedom Holding Corp. и NVIDIA на 2 млрд долларов для развития искусственного интеллекта, договоренности с компанией SpaceX (Starlink) о запуске спутниковой связи на территории Казахстана и даже меморандум между Министерством цифрового развития РК и OpenAI, Coursera и Университетом Аризоны о продвижении цифровой грамотности и обучения ИИ.
Приведенные данные, по мнению политолога, свидетельствуют о том, что Казахстан стремится извлечь конкретную выгоду из партнерства с США, то есть привлечь инвестиции, технологии и образование. В свою очередь, американская сторона высоко оценила роль Казахстана.
- Трамп назвал Казахстан «истинным партнером в деле мира и процветания» и отметил выдающееся лидерство Токаева, даже намекнув на возможность своего визита в нашу страну в будущем. Кроме того, Президент Токаев заявил о поддержке новой американской инициативы под названием Route for International Peace and Prosperity. «Казахстан готов сотрудничать в рамках инициативы TRIPP. Этот проект укрепит глобальную связность и внесет вклад в стабильность и процветание в нашем регионе», – отметил Президент. Тем самым, было продемонстрировано, что Казахстан намерен участвовать в крупных международных инфраструктурных проектах для укрепления своей роли трансконтинентального транзитного узла, - считает Рустем Мустафин.
Наконец, дополнив «дипломатическое турне» визитами в Пекин и Вашингтон, Касым-Жомарт Токаев менее чем через неделю отправился в Москву. 11–12 ноября 2025 года состоялся его государственный визит в Россию, где прошли переговоры с Президентом Путиным. Поездка к северному соседу стала кульминацией усилий по поддержанию равновесия между великими державами. В первый же день в Кремле лидеры провели неформальную беседу, продолжавшуюся более двух с половиной часов с глазу на глаз. Затем 12 ноября на официальной церемонии было подписано очень важное политическое соглашение – Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве между Казахстаном и Россией. Документ, состоящий из 42 пунктов, охватывает практически все сферы сотрудничества.
Кроме того, стороны договорились развивать единую евразийскую транспортно-логистическую систему, объединять коридоры «Север - Юг» с транскаспийским «Средним коридором» Китай - Европа. Тем самым Казахстан и Россия наметили совместное освоение новых маршрутов торговли, особенно актуальных в условиях санкционной перенастройки глобальной логистики.
- Сам Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан остаются ближайшими союзниками, а любые возникающие вопросы они решают «естественным образом усилиями глав государств и правительств». Он также особо отметил наращивание экономических связей. По словам Владимира Путина, товарооборот России с Казахстаном достиг почти 30 млрд долларов в 2024 году и продолжает расти. Более того, совокупный объем торговли России со всеми странами Центральной Азии превысил 50 млрд долларов в год, но российский лидер с долей упрека сравнил эту цифру с 50+ млрд долларов товарооборота России с одной лишь Беларусью, намекая на недостаточную экономическую интеграцию региона с РФ. В ответ на эти заявления Президент Токаев продемонстрировал, что владеет фактами не хуже собеседника. Он уточнил, что по данным Казахстана торговля России с Центральной Азией уже превысила 50 млрд долларов в 2024 году, из которых на долю Казахстана приходится 28 млрд долларов. Токаев заверил Путина в готовности и дальше углублять экономическое партнерство и интеграцию, - подчеркивает Рустем Мустафин.
В частности, как отмечает эксперт, он согласился, что приоритетным направлением выступает развитие транспортной инфраструктуры, назвав Россию «ключевым выходом стран нашего региона на глобальные рынки» и указав, что сотрудничество в логистике – вопрос повышенной стратегической важности. Касым-Жомарт Кемелевич проинформировал о масштабных инвестициях Астаны в транспортный сектор (более 35 млрд долларов за 15 лет) и о том, что через территорию РК проходят 11 международных транспортных коридоров, по которым идет около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.
Благодаря модернизации путей, за последние три года транзит грузов из России через Казахстан в другие страны Центральной Азии вырос на 26%, а в обратном направлении – почти на 50%. Доставка российских грузов в Китай через Казахстан вообще утроилась (до 5 млн тонн). Для совместного развития инфраструктуры Президент Токаев предложил Москве запустить специальную двустороннюю инвестиционно-логистическую программу по восточному маршруту «Север - Юг», а также создать Совет по развитию Евразийского маршрута на уровне глав транспортных ведомств для координации проектов и устранения узких мест. Такие инициативы показывают, что Казахстан активно формирует повестку в двусторонних отношениях. Более того, Владимир Путин принял приглашение посетить Казахстан в 2026 году, что свидетельствует о двусторонней приверженности продолжать диалог на высшем уровне.
- При всем этом, на мой взгляд, любой анализ казахстанской стратегии должен начинаться с Европейского Союза. Именно отношения с Брюсселем формируют тот экономический фундамент, который и позволяет Астане вести прагматичный диалог с другими державами. Статистика за 2024-2025 годов неопровержима. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и ЕС достиг 48,8 млрд долларов. Важнейшая деталь этой цифры заключается в том, что 38,1 млрд из них – это казахстанский экспорт в Европу. Создается массивный торговый профицит, обеспечивается приток твердой валюты и стабильность экономики. Более того, ЕС является инвестором номер один. С 2005 года в экономику Казахстана было вложено более 200 млрд долларов. В стране реализуется 89 проектов с участием европейских партнеров на общую сумму 7,1 млрд долларов, - считает Рустем Мустафин.
Говоря о формировании собственной школы дипломатии, политолог отметил, что она традиционно славилась умением лавировать между великими державами. При Президенте Токаеве эта стратегия получила новое развитие.
- Глава государства сам является профессиональным дипломатом и привнес в казахстанскую внешнюю политику более технократичный и самостоятельный стиль. Эксперты отмечают, что при нем Астана делает акцент на национальном суверенитете, экономическом прагматизме и диверсифицированном многостороннем сотрудничестве. Это заметно и в его риторике, а также практических шагах. При Президенте Токаеве наблюдается смещение акцента на прагматичное отстаивание конкретных национальных интересов. Он значительно расширил контакты за пределами традиционных союзов с Россией и Китаем, усилив взаимодействие с Западом и Азией за рамками постсоветского пространства. Например, за последние годы Казахстан активизировал сотрудничество с Евросоюзом, странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии. Президент избегает чрезмерно идеологизированной риторики евразийства, предпочитая говорить о суверенитете, международном праве и взаимной выгоде. Он позиционирует Казахстан как государство, проводящее «функциональный многосторонний подход», то есть участвующее в интеграционных объединениях ради практической отдачи, но не поступающееся самостоятельностью принятия решений, - считает политолог.
В речах Касым-Жомарта Токаева все чаще прослеживаются элементы именно казахстанского взгляда на мировые проблемы, отмечает Рустем Мустафин. Выступая на международных форумах, он подчеркивает глобальные вызовы и роль среднего государства в их решении. Например, на Астанинском международном форуме в 2023 году Президент отмечал угрозы фрагментации мировой системы и призывал к возрождению культуры многосторонности на основе взаимоуважения. При этом он ссылается на уникальный опыт Казахстана как страны, добровольно отказавшейся от ядерного арсенала и продвигающей идеи ядерного разоружения и диалога цивилизаций.
- Можно сказать, что сложилась «казахстанская школа» внешней политики, опирающаяся на следующие принципы: строгое соблюдение норм международного права (Казахстан последовательно выступает за нерушимость границ), многовекторность и баланс интересов, экономическая дипломатия (привлечение инвестиций, торговля как основа отношений) и посредничество в конфликтных ситуациях. Глава государства сочетает эти принципы, - отмечает политолог.
Географическое положение и историческая судьба сделали Казахстан буквально и фигурально мостом между Востоком и Западом. Сегодня, по мнению Рустема Мустафина, это один из образов, который Астана использует для продвижения национальных интересов. Будучи крупнейшей страной Центральной Азии, располагающейся на стыке Европы и Азии, Казахстан стремится конвертировать свою транзитную и геополитическую позицию в конкретные экономические дивиденды и политическое влияние.
- Президент Токаев прямо называет Казахстан «надежным мостом между Востоком и Западом», предлагая свою территорию и дипломатические услуги для соединения двух миров. Прежде всего, стратегия «мостовой державы» проявляется в масштабных проектах развития транспортных коридоров. После нарушений логистических цепочек, вызванных пандемией и санкциями, Казахстан оказался в центре внимания как альтернатива традиционным маршрутам. Ставка была сделана на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Фактически, Казахстан предлагает свое географическое положение как услугу. Национальный интерес здесь очевиден. Это и транзитные платежи, и инвестиции в инфраструктуру, и создание рабочих мест, и превращение страны в незаменимое звено региональной торговли. Нельзя не упомянуть еще одну грань «мостовой державы». Казахстан – крупный производитель нефти, газа, урана. Основной экспорт казахстанской нефти идет на Запад (через трубопровод КТК к Черному морю, дальше в Европу). Но в последние годы Казахстан начал поставлять нефть и в Китай по нефтепроводу Атырау–Синьцзян. Страна наращивает экспорт газа в Китай, параллельно обсуждая реверс российского газа для снабжения своего юга, - заключил эксперт.