Казахстан получает необходимые объемы воды из Кыргызстана — Нурлан Алдамжаров

Вопрос увеличения финансирования совместных водохозяйственных объектов с Кыргызстаном находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сотрудничество двух стран в водной сфере осуществляется на основе межправительственного соглашения о совместном использовании водохозяйственных объектов, действующего с 2000 года.

— В соответствии с этим соглашением мы ежегодно предусматриваем бюджетные средства и выделяем финансирование на совместное содержание объектов. Эти средства направляются на проведение необходимых работ совместно с кыргызской стороной, — сказал Нурлан Алдамжаров в кулуарах Сената.

Он отметил, что обязательства по соглашению выполняются в полном объеме обеими сторонами.

— Согласно утвержденным графикам, Казахстан получает необходимые объемы воды, поступающие в Жамбылскую область, — добавил первый вице-министр.

Ранее Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на региональном экологическом саммите RES2026 в Астане предложил пересмотреть подходы к финансированию гидротехнической инфраструктуры. По его словам, страны, использующие водные ресурсы, могли бы активнее участвовать в покрытии расходов на содержание объектов и охрану водных источников.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана подчеркнули, что предложение кыргызской стороны принято в работу и в настоящее время изучается профильными специалистами.

— Что касается увеличения объема ежегодно выделяемых средств, этот вопрос находится на стадии рассмотрения, — заключил Нурлан Алдамжаров.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение Казахстана и Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами.