Казахстан и ОАЭ построят ветряную электростанцию в Жамбылской области

Как сообщил сенатор Шакарим Буктугутов, соглашение будет применяться к проектам в области возобновляемых источников энергии и зеленым технологиям и инновациям, направленным на производство и хранение электрической энергии.

В рамках Соглашения планируется строительство ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1-ГВт в Жамбылской области.

— Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с ёмкостью 600 МВтч. Это стратегическое решение позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать её в сеть в моменты пиковой нагрузки, — озвучил сенатор.

Соглашением также определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты, это:

— мощность — 1 ГВт;

— ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2);

— производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии;

— стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны;

— обеспечение энергетической безопасности страны и другие.

Закупщиком электроэнергии определен расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ. Период покупки электроэнергии составит 25 лет с начала эксплуатации.

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (КЕГОК) будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередач. Акиматом Жамбылской области будет предоставлен в аренду земельный участок.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ВЭС, будет составлять 4,49 цента США за кВт*ч. Этот тариф установлен с учетом международной практики и уровня рентабельности проекта, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций и поддержку со стороны государства. Тариф включает в себя затраты по строительству линий, использованию систем накопления энергии, выработке электрической энергии, — сообщил Шакарим Буктугутов.

Он также отметил, что реализация проекта ветровой электростанции не только увеличит объемы производства электроэнергии, но и повысит устойчивость энергосистемы Казахстана за счет возможности более эффективного управления генерацией и потреблением электроэнергии.

Так, для подключения ВЭС к энергосистеме потребуется строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью более 400 км. В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Ожидается, что реализация проекта создаст около 100 постоянных рабочих мест, 1000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов США инвестиций. Это позволит выработать дополнительные 3,4 млрд кВтч «зеленой» энергии.