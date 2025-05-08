Казахстан и ОАЭ построят ветряную электростанцию в Жамбылской области
Депутаты Сената одобрили Закон РК о ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил сенатор Шакарим Буктугутов, соглашение будет применяться к проектам в области возобновляемых источников энергии и зеленым технологиям и инновациям, направленным на производство и хранение электрической энергии.
В рамках Соглашения планируется строительство ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1-ГВт в Жамбылской области.
— Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с ёмкостью 600 МВтч. Это стратегическое решение позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать её в сеть в моменты пиковой нагрузки, — озвучил сенатор.
Соглашением также определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты, это:
— мощность — 1 ГВт;
— ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2);
— производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
— стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны;
— обеспечение энергетической безопасности страны и другие.
Закупщиком электроэнергии определен расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ. Период покупки электроэнергии составит 25 лет с начала эксплуатации.
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (КЕГОК) будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередач. Акиматом Жамбылской области будет предоставлен в аренду земельный участок.
Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ВЭС, будет составлять 4,49 цента США за кВт*ч. Этот тариф установлен с учетом международной практики и уровня рентабельности проекта, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций и поддержку со стороны государства. Тариф включает в себя затраты по строительству линий, использованию систем накопления энергии, выработке электрической энергии, — сообщил Шакарим Буктугутов.
Он также отметил, что реализация проекта ветровой электростанции не только увеличит объемы производства электроэнергии, но и повысит устойчивость энергосистемы Казахстана за счет возможности более эффективного управления генерацией и потреблением электроэнергии.
Так, для подключения ВЭС к энергосистеме потребуется строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью более 400 км. В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.
Ожидается, что реализация проекта создаст около 100 постоянных рабочих мест, 1000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов США инвестиций. Это позволит выработать дополнительные 3,4 млрд кВтч «зеленой» энергии.