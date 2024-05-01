Казахстан интересен итальянскому бизнесу — основатель Agenzia Nova

Продолжая стремление к глобальной интеграции, Телерадиокомплекс Президента РК расширяет свои международные связи, заключив Меморандум о медиа-партнерстве с известным итальянским информационным агентством AgenziaNova. Это уже 19-е партнерство государственного медиа-холдинга с ведущими мировыми СМИ. Генеральный директор Agenzia Nova Фабио Сгуилланте поделился своими взглядами на этот новый этап сотрудничества в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform.

— Господин Сгуилланте, сегодня ТРК Президента Казахстана и Agenzia Nova подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Каким Вы видите дальнейшее развитие нашего сотрудничества?

— Прежде всего, хочу выразить благодарность ТРК Президента Казахстана не только за сотрудничество, но и за то гостеприимство и внимание, которое мне было оказано. Наша компания Agenzia Nova ставит перед собой задачу налаживания международных связей. Это особенно важно для такой страны, как Италия, учитывая отсутствие у нас собственных природных ресурсов и зависимость от импорта сырья для производства. Международные, экономические, политические и социальные события оказывают значительное влияние не только на нашу внешнюю политику, но и на экономику и повседневную жизнь обычных граждан.

В Италии сегодня отсутствует агентство, которое бы подробно и детально освещало международные события. Ранее эту функцию выполняло АНСА (итальянское национальное информагентство), однако его деятельность была сокращена, и сейчас информации о международных событиях у них довольно мало. Поэтому я решил создать компанию, которая ежедневно публикует около 850 новостей о мировых событиях, чтобы обеспечить политическую и экономическую элиту Италии актуальной информацией о происходящем в мире.

Мы постоянно стремимся к установлению сотрудничества с агентствами разных стран. Для нас особое значение имеет сотрудничество с Казахстаном, так как это крупнейшая и наиболее динамичная страна в Центральной Азии. Между нашими странами уже установлены тесные двусторонние отношения, о чем свидетельствует обмен визитами наших Президентов. Также итальянские компании давно присутствуют и работают здесь в Казахстане. Поэтому мы ожидаем от сотрудничества с агентством Kazinform не только получения точной, объективной и актуальной информации о Казахстане, но и о всей Центральной Азии, учитывая то, что Kazinform является крупнейшим агентством в этом регионе.

— На Ваш взгляд, чем отличаются СМИ стран Центральной Азии от европейских? Какие особенности Вы бы отметили в развитии казахстанских информагентств?

— На самом деле, я не могу на это точно ответить. Хотя я хорошо знаком со странами бывшего Советского Союза и много путешествовал по этим местам. В том числе посещал Казахстан не один раз. Также работал корреспондентом в Москве 7 лет. Однако я не очень хорошо знаком с казахстанскими СМИ, кроме агентства Kazinform, так как мы давно читаем и пользуемся вашей информацией.

Но наблюдая за тем, что происходит здесь за последние несколько дней, я заметил, что у вас быстрыми темпами развиваются не только СМИ, но и вся страна.

— Вы отметили, что ваша аудитория — это политическая и экономическая элита. Это касается только Италии или всей Европы?

— Мы распространяем информацию на итальянском и еще на 9 языках: английском, французском, испанском, немецком, арабском, русском, румынском, хорватском и сербском. Наши материалы доступны всем бесплатно на нашем сайте. Однако это лишь малая часть всей информации. Мы пишем около 1300 материалов ежедневно, включая статьи, фотографии и видео. На сайте публикуется порядка 100 статей, новостей ежедневно. Каждый фрагмент информации публикуется с фотографиями и видео. Наш контент потребляют не только в Италии, но и в Европе и других странах, особенно в арабских странах. Там внимательно следят за нашими публикациями.

Новости Agenzia Nova каждый день цитируют арабские СМИ, особенно Северной Африки. Кроме того, наши материалы регулярно просматривают телевизионные и спутниковые каналы, такие как Аль-Джазира. В Америке тоже есть определенная доля читателей.

Но так как мы пишем только о политике и экономике, посетители нашего сайта — это в основном журналисты, иностранные политики, менеджеры и студенты, интересующиеся этими темами. В европейском сегменте наш сайт посещает огромное количество читателей, в том числе из Англии, Франции и Испании.

— Как Вы думаете, что европейским читателям будет интересно читать о Казахстане и Центральной Азии? Какие темы их могут интересовать?

— Я думаю, что прежде всего информация о Казахстане и Центральной Азии интересует итальянские предприятия, так как многие наши обычные читатели далеки от этого региона и мало знают о нем. Нашей аудитории ближе такие страны, как Англия, Испания и Франция. Итальянские читатели даже мало интересуются о таких странах, как Польша и Румыния, из-за исторических связей.

Однако у нас существует значительный интерес бизнеса к Казахстану и Центральной Азии. Наши чиновники, а также представители министерств иностранных дел, инфраструктуры и экономического сектора интересуются событиями центральноазиатского региона и им необходимо быть в курсе происходящего здесь.

Стоит отметить, что Agenzia Nova основывается на системе подписок, что означает, что мы предоставляем информацию исключительно подписчикам, которыми являются учреждения, предприятия и государственные институты. Именно для этой аудитории и создано наше Агентство. Основа нашей философии — открыть итальянским чиновникам, политикам и бизнесу окно в мир.

«Agenzia Nova» — крупнейший италоязычный источник информации о Европе, Балканах, Ближнем Востоке и Африке и ведущее итальянское агентство по количеству новостей, посвященных международной политике и экономике. Штаб-квартира агентства расположена в Риме. Сводка новостей включает больше 1000 ежедневных сообщений.