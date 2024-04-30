ТРК Президента и Agenzia Nova будут обмениваться новостным контентом

ТРК Президента продолжает развивать связи с международными партнерами в сфере обмена новостным контентом. Итальянское информационное агентство Agenzia Nova стало 19-м партнером государственного медиа холдинга, передает агентство Kazinform.

Сегодня в Астане руководитель ТРК Президента Раушан Кажибаева и генеральный директор информационного агентства Agenzia Nova Фабио Сгуилланте подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. Документ направлен на развитие и сотрудничество между информационными агентствами Kazinform и Agenzia Nova.

— Казахстан для Agenzia Nova и Италии всегда был близкой страной. В свое время у агентства была отдельная рубрика «Казахстан» и наши читатели узнавали много интересного о вашей республике. И я уверен, что сегодняшняя встреча открывает новые возможности в освещении жизни и событий не только в Казахстане, но и в регионе Центральной Азии, — подчеркнул Фабио Сгуилланте.

— Партнерство с ведущими зарубежными СМИ в сфере обмена контентом является одним из важных направлений ТРК Президента. Взаимная информационная поддержка при освещении визитов официальных лиц и общественно-политических событий в наших странах существенно расширит аудиторию информагентств Казахстана и Италии, а также позволит вывести работу новостных служб на качественно новый уровень, — отметила Раушан Кажибаева.

Агентство «Kazinform» — первое ведущее государственное информационное агентство в Казахстане, получившее международный статус. Более 100 лет распространяет достоверную и своевременную информацию на казахском, русском, английском, китайском, узбекском языках. Во всех регионах страны работают собственные корреспонденты информационного агентства. Международная корсеть агентства представлена в 11 странах мира. Производит до 1 000 единиц контента в сутки.

«Agenzia Nova» — крупнейший италоязычный источник информации о Балканах, Ближнем Востоке и Африке и ведущее итальянское агентство по количеству новостей, посвященных международной политике и экономике. Штаб-квартира агентства расположена в Риме. Сводка новостей включает больше 500 ежедневных сообщений.