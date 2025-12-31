РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:29, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан импортировал рекордные объемы мандаринов в 2025 году

    За 10 месяцев  2025 года, по последним данным Бюро национальной статистики, ввезено 75,6 тысячи тонн, включая танжерины и разновидность под названием сатсума, передает агентство Kazinform.

    мандарины
    Фото: Freepik

    Как передает Telegram-канал Data Hub, нынешний уровень импорта вкусного символа Нового года на 21% превышает показатель 2024 года, а еще – представляют собой максимум для периода по крайней мере в последнее десятилетие.

    Актуальная классификация существует только с 2017 года, но и в 2015-2016 гг. объемы по всем похожим цитрусовым (включая разные гибриды) были меньше. 

    А вот в денежном выражении объемы даже упали: с $38 млн до $37 млн. Средняя стоимость за тонну в долларах, соответственно, тоже снизилась, сразу на 20%. Правда, повлияло ли это на цену в рознице, на официальных данных оценить невозможно.

    Ранее мы выясняли, сколько стоят мандарины в городах Казахстана.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
