Казахстан импортировал рекордные объемы мандаринов в 2025 году

Как передает Telegram-канал Data Hub, нынешний уровень импорта вкусного символа Нового года на 21% превышает показатель 2024 года, а еще – представляют собой максимум для периода по крайней мере в последнее десятилетие.

Актуальная классификация существует только с 2017 года, но и в 2015-2016 гг. объемы по всем похожим цитрусовым (включая разные гибриды) были меньше.

А вот в денежном выражении объемы даже упали: с $38 млн до $37 млн. Средняя стоимость за тонну в долларах, соответственно, тоже снизилась, сразу на 20%. Правда, повлияло ли это на цену в рознице, на официальных данных оценить невозможно.

