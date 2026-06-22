Сотрудничество с МАГАТЭ как фактор устойчивого развития атомной отрасли Казахстана — эксперт

МАГАТЭ играет ключевую роль в продвижении безопасного, надежного и мирного использования ядерных технологий. Для Казахстана это сотрудничество приобретает особую значимость с учетом поставленной Главой государства задачи по строительству не менее трех атомных электростанций и формированию в стране ядерного кластера, передает агентство Kazinform.

Казахстан является членом МАГАТЭ с 1994 года. Весь этот период до сегодняшнего дня Казахстан последовательно подтверждает приверженность мирному использованию атомной энергии, укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения.

Руководитель управления развития ядерной энергетики департамента ядерной энергетики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Казыбек Нурым отметил, что отдельное место в этом сотрудничестве занимает банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, расположенный на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Этот проект имеет международное значение и является подтверждением высокого уровня доверия к Казахстану как к ответственному участнику международной архитектуры ядерной безопасности.

— Недавний визит Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Казахстан и его встреча с Президентом Касым-Жомартом Токаевым подтвердили высокий уровень диалога между Казахстаном и Агентством. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития атомной энергетики, ядерной безопасности, науки и медицины. Также было отмечено подписание Дорожной карты по углублению сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ до 2036 года, — отметил эксперт.

Сотрудничество с МАГАТЭ имеет не только стратегическое значение, но и практическое измерение.

В рамках совместной работы с МАГАТЭ предусмотрены экспертные миссии, технические консультации, семинары и обучающие мероприятия по ключевым направлениям развития ядерно-энергетической программы. Это вопросы безопасности, регулирования, подготовки кадров, выбора площадки, аварийной готовности, физической ядерной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

— В этом контексте особое значение имеет подготовка специалистов. Содействие МАГАТЭ через учебные курсы, международные школы, семинары и экспертные мероприятия позволяет казахстанским специалистам изучать современные подходы к обеспечению ядерной безопасности. Ядерная безопасность — это не только техническая защита объектов и материалов. Это комплексная система, включающая подготовку персонала, межведомственную координацию, культуру безопасности, защиту информации и постоянное совершенствование профессиональных компетенций. Кроме того, важно отметить, что сотрудничество с МАГАТЭ не ограничивается только атомной энергетикой. Мирный атом применяется в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, науке, радиационном мониторинге и реабилитации территорий, связанных с ядерным наследием, — подчеркнул Казыбек Нурым.

Атомная энергетика — это технология высокой ответственности. Поэтому партнерство с МАГАТЭ является одним из ключевых элементов ответственного развития национальной атомной отрасли Казахстана.