Казахстан и Китай определят суточную потребность перевозчиков в бланках разрешений

В состав казахстанской делегации вошли представители Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Народного банка Казахстана, Информационно-учетного центра и Ассоциации перевозчиков. По итогам переговоров стороны достигли нескольких договоренностей.

С 6 по 12 ноября китайская сторона передаст Казахстану 15 тысяч бланков разрешений. По завершении этого семидневного периода будет определена фактическая среднесуточная потребность казахстанских перевозчиков. На основе полученных данных будет организована ежедневная передача бланков.

С 2026 года планируется переход на безлимитную систему выдачи разрешений без количественных ограничений. При этом транспортным средствам, въезжающим в Китай по системе электронной очереди, бланки будут присваиваться автоматически, при условии отсутствия ранее зафиксированных нарушений китайского законодательства.

В министерство отметили, что в 2024 году казахстанские перевозчики использовали 228 тысяч разрешительных бланков, а с начала текущего года уже получено и использовано более 230 тысяч китайских бланков.

Напомним, ранее в Шымкенте вскрыли клонированные разрешения на грузоперевозки.