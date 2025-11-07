РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:48, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Китай определят суточную потребность перевозчиков в бланках разрешений

    В Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» состоялась встреча представителей Министерств транспорта Казахстана и Китая, посвященная вопросам международных автомобильных перевозок, передает агентство Kazinform

    
    Фото: Министерство финансов

    В состав казахстанской делегации вошли представители Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Народного банка Казахстана, Информационно-учетного центра и Ассоциации перевозчиков. По итогам переговоров стороны достигли нескольких договоренностей.

    С 6 по 12 ноября китайская сторона передаст Казахстану 15 тысяч бланков разрешений. По завершении этого семидневного периода будет определена фактическая среднесуточная потребность казахстанских перевозчиков. На основе полученных данных будет организована ежедневная передача бланков.

    С 2026 года планируется переход на безлимитную систему выдачи разрешений без количественных ограничений. При этом транспортным средствам, въезжающим в Китай по системе электронной очереди, бланки будут присваиваться автоматически, при условии отсутствия ранее зафиксированных нарушений китайского законодательства.

    В министерство отметили, что в 2024 году казахстанские перевозчики использовали 228 тысяч разрешительных бланков, а с начала текущего года уже получено и использовано более 230 тысяч китайских бланков.

    Напомним, ранее в Шымкенте вскрыли клонированные разрешения на грузоперевозки.

    Китай Грузоперевозки Граница Авто
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
