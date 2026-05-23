Казахстан и Китай могут обсудить сотрудничество в сфере совместных полетов космонавтов — CMSA

Китай объявил дату запуска миссии «Шэньчжоу-23». Главный инженер управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Чжоу Яцян прокомментировал собственному корреспонденту агентства Kazinform в Пекине перспективы сотрудничества между РК и КНР в космической сфере.

Как сообщил представитель CMSA, повестка двустороннего взаимодействия может включить вопросы реализации совместных пилотируемых миссий и проведения комплексных научных исследований на орбите.

— Я считаю, что мы можем обсудить сотрудничество в области совместных полетов космонавтов и последующих научных экспериментов. Также возможно изучить взаимодействие в сфере дальнейших исследований Луны. Думаю, эти направления заслуживают совместного обсуждения и изучения, — подчеркнул Чжоу Яцян.

В CMSA отметили, что на базе Китайского центра научных исследований и подготовки космонавтов проходят обучение двое специалистов из Пакистана. Согласно утвержденному плану, один из них в будущем примет участие в миссии в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Напомним, запуск корабля «Шэньчжоу-23» запланирован на 24 мая в 23:08 по пекинскому времени (20:08 по времени Астаны) с космодрома Цзюцюань. В состав экипажа вошли три космонавта, при этом впервые в миссии примет участие специалист из специального административного района Сянган КНР.

В ходе предстоящей миссии экипаж реализует более 100 научных и прикладных проектов. Программа исследований включает эксперименты с искусственными эмбрионами, редкоземельными сплавами и аккумуляторами нового поколения.

Миссия также предусматривает уникальный эксперимент по годичному пребыванию космонавта на орбите. Кандидатуру специалиста утвердят уже в процессе полета.