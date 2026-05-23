Китай объявил дату запуска корабля «Шэньчжоу-23»

Как сообщили в управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), в миссии примут участие три космонавта. В состав экипажа вошли командир и бортинженер Чжу Янчжу (1986 г. р.), пилот Чжан Чжиюань (1986 г. р.) и специалист по полезной нагрузке Ли Цзиян (1982 г. р.).

Ли Цзиян станет первым космонавтом и первой женщиной из Гонконга — специального административного района Китая, задействованной в пилотируемой программе КНР. До отбора в космонавты для участия в пилотируемой миссии она работала в полиции САР Сянган.

В CMSA добавили, что в рамках миссии один из космонавтов проведет годичный эксперимент по пребыванию на орбите.

Запуск корабля «Шэньчжоу-23» запланирован на 24 мая в 23:08 по пекинскому времени (20:08 по времени Астаны) с космодрома Цзюцюань. Вывод аппарата на орбиту обеспечит ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F Y23». Полет станет 40-м в рамках пилотируемой программы Китая и седьмой экспедицией на этапе штатной эксплуатации национальной орбитальной станции.

Ранее сообщалось, что Китай впервые отправил в космос искусственный эмбрион человека.