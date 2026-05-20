Казахстан и Кения могут стать мостом между Центральной Азией и Африкой — Токаев

Кения является одним из важных и надежных партнеров Казахстана на Африканском континенте. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенных переговоров с Президентом Кении Уильямом Руто, прибывшим в страну с государственным визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были рассмотрены перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государственный визит Уильяма Руто знаменует историческую веху в развитии двусторонних отношений.

Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан и Кению объединяют стремление к модернизации и уверенности в будущем. Он отметил, что Кения одна из самых динамично развивающихся и передовых стран Африки.

— Казахстан расположен в самом сердце Евразии, а Кения является экономическим хабом Восточной Африки. Это имеет большое значение для расширения двустороннего партнерства. Вместе Казахстан и Кения могут построить прочный мост между Центральной Азией и Африкой, объединив рынки, транспортные маршруты, инвестиционные потоки, — заявил Глава государства.

— Наши страны разделяют схожие позиции по глобальным вопросам, проводят миролюбивую внешнюю политику и последовательно выступают за миропорядок на принципах мультилатерализма. Казахстан готов претворить наше общее видение в конкретные взаимовыгодные проекты. Казахстан готов претворить наше общее видение в конкретные взаимовыгодные проекты. Убежден, что соглашения, достигнутые в ходе сегодняшнего визита выведут отношения между Казахстаном и Кенией на качественно новый уровень, — отметил Президент Казахстана.

Глава государства предложил создать Деловой совет, который откроет новые возможности для взаимной торговли и инвестиций.

Напомним, Президент Кении находится в Казахстане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня во Дворце Независимости началась встреча Глав двух государств.



Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе.