РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:54, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Иран подпишут соглашения на миллиард долларов

    Генеральный директор Центра развития торговой политики «QazTrade» Айтмухаммед Алдажаров рассказал об экспортных возможностях Казахстана в Иран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айтмухаммед Алдажаров
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Сегодня заложены хорошие основы для развития экспортного продукта. В первую очередь, это благоприятный документ, который позволяет свободно торговать с Ираном. Это позволило нам в этом году увеличить экспорт нашего торгового продукта на порядка 40 процентов. Основные экспортные товары — это зерновые, ячмень, пшеница. Наблюдается рост таких показателей, как например, масла, кондитерские изделия, — сообщил Алдажаров в кулуарах бизнес-форума в Астане. 

    По его словам, растет спрос на масложировую отрасль. Запросы со стороны партнеров даже превышают возможности Казахстана.

    Для укрепления позиций страны на мировом рынке «QazTrade» совместно с Международным торговым центром и Ассоциацией маслопереработчиков разработал «Дорожную карту развития масложировой отрасли». Цель — войти в топ-3 мировых поставщиков масла и увеличить экспорт до одного миллиарда долларов. Сейчас объем экспорта составляет около 560 миллионов долларов.

    Спикер подчеркнул, что ключевая задача сейчас — развитие логистических маршрутов. 

    — Сегодня будет подписан документ с торгово-промышленной палатой Ирана и нашей компанией о создании так называемой зоны транспортного коридора, которая бы охватила опорные пункты наших портов, северных портов и южных портов Ирана, чтобы у Казахстана была возможность выйти на страны Персидского залива и Северной Африки. Поэтому вот эту работу мы сейчас будем активизировать. Для этого мы постараемся создать последовательный процесс, который позволит сократить сроки и минимизировать затраты транспортного коридора, — сказал Алдажаров.

    Кроме того, по его словам, в рамках бизнес-форума подготовлены восемь коммерческих документов на сумму порядка одного миллиарда долларов.

    Ранее в ходе расширенных переговоров президентов Казахстана и Ирана Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. 



    Теги:
    Казахстан Соглашение Зерно Экспорт Иран
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают