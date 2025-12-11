Казахстан и Иран подпишут соглашения на миллиард долларов

— Сегодня заложены хорошие основы для развития экспортного продукта. В первую очередь, это благоприятный документ, который позволяет свободно торговать с Ираном. Это позволило нам в этом году увеличить экспорт нашего торгового продукта на порядка 40 процентов. Основные экспортные товары — это зерновые, ячмень, пшеница. Наблюдается рост таких показателей, как например, масла, кондитерские изделия, — сообщил Алдажаров в кулуарах бизнес-форума в Астане.

По его словам, растет спрос на масложировую отрасль. Запросы со стороны партнеров даже превышают возможности Казахстана.

Для укрепления позиций страны на мировом рынке «QazTrade» совместно с Международным торговым центром и Ассоциацией маслопереработчиков разработал «Дорожную карту развития масложировой отрасли». Цель — войти в топ-3 мировых поставщиков масла и увеличить экспорт до одного миллиарда долларов. Сейчас объем экспорта составляет около 560 миллионов долларов.

Спикер подчеркнул, что ключевая задача сейчас — развитие логистических маршрутов.

— Сегодня будет подписан документ с торгово-промышленной палатой Ирана и нашей компанией о создании так называемой зоны транспортного коридора, которая бы охватила опорные пункты наших портов, северных портов и южных портов Ирана, чтобы у Казахстана была возможность выйти на страны Персидского залива и Северной Африки. Поэтому вот эту работу мы сейчас будем активизировать. Для этого мы постараемся создать последовательный процесс, который позволит сократить сроки и минимизировать затраты транспортного коридора, — сказал Алдажаров.

Кроме того, по его словам, в рамках бизнес-форума подготовлены восемь коммерческих документов на сумму порядка одного миллиарда долларов.

Ранее в ходе расширенных переговоров президентов Казахстана и Ирана Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.









