Казахстан и ЕС расширяют партнерство по развитию Среднего коридора

Сегодня в европейской столице состоялась международная бизнес-конференция «Укрепление связанности Казахстана и ЕС: перспективы и стратегический потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На конференции с ключевыми докладами выступили представители Администрации Президента РК, Правительства РК, Европейского парламента, руководства КТЖ, а также топ-менеджмент ведущих логистических корпораций ЕС, таких как DHL Global Forwarding, Alstom, DB Cargo, HHLA International, RHENUS, Hellmann Worldwide Logistics, Ahlers Logistics и A.P. Moller — Maersk.

Конференция проходит в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия по приглашению Президента Европейского совета.

Данная площадка служит практическим продолжением стратегического диалога на высшем уровне. Напомним, что в рамках визита Главы государства в ЕС запланированы важнейшие переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

В центре внимания участников находятся стратегические вопросы развития Среднего коридора, в том числе повышение пропускной способности ТМТМ, модернизация железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры, цифровизация логистических процессов, формирование устойчивых цепочек поставок на евразийском пространстве и другие.

Особое внимание в ходе дискуссий уделено интеграции Среднего коридора с глобальной инициативой Европейского союза «Global Gateway» (Глобальный портал), а также расширению транспортной и цифровой связанности между Центральной Азией и Европой.

Высокий статус делегатов и синергия с повесткой визита Президента РК подтверждают растущий интерес европейских институтов, международных финансовых организаций и бизнеса к развитию Среднего коридора, закрепляя за Казахстаном статус ключевого транзитно-логистического хаба между Евразией и ЕС.

Заместитель Руководителя Администрации Президента РК Асель Жанасова в интервью Kazinform рассказала, что сегодняшнее мероприятие дало возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся Среднего коридора.

— Сегодня прошло очень важное мероприятие. И это не просто слова — сегодня были подписаны конкретные документы. Мы скрепили подписями соглашения по инфраструктурным проектам, которые реализуются совместно с крупными инвестиционными банками. Это, конечно же, имеет огромное значение. Средний коридор важен для нас — для Казахстана. Как всегда отмечает Глава нашего государства, мы должны быть транзитной страной, стать крупным логистическим хабом. Поэтому то, что все эти крупнейшие, известные на весь мир компании заходят на рынок Казахстана и закрепляются здесь, мы считаем для себя огромным результатом. И у нас впереди большие планы на ближайшие три года. Число таких компаний будет только расти. Иными словами, мы верим, что Казахстан обязательно займет свое место на картах всех таких великих государств и мировых компаний — уверена А. Жанасова.

Мероприятие объединило более 100 участников из Казахстана и стран Европейского Союза. В их числе — руководители Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан; руководство АО НК «Қазақстан темір жолы»; депутаты Европейского парламента, представители Европейской комиссии; представители международных финансовых институтов (ЕБРР, ЕИБ); крупнейшие транспортно-логистические компании, грузовладельцы и отраслевые ассоциации.