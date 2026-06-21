KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Глава государства проведет переговоры с руководством Евросоюза в Брюсселе

    22-23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом, а также актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

    Программа визита также предусматривает встречу Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

    Кроме того, Президент Казахстана выступит на круглом столе «Казахстан — Европейский Союз» с участием руководителей крупных европейских компаний. Ожидается, что в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества, развития торговли и реализации совместных проектов.

    Также в рамках пребывания в Брюсселе Глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС усилят сотрудничество по развитию Транскаспийского маршрута.

    Также Казахстан и Испания обсудили развитие расширенного стратегического партнерства. 

    Акорда Казахстан Евросоюз Касым-Жомарт Токаев Переговоры Политика Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор