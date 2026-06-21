Глава государства проведет переговоры с руководством Евросоюза в Брюсселе

22-23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом, а также актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Программа визита также предусматривает встречу Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Кроме того, Президент Казахстана выступит на круглом столе «Казахстан — Европейский Союз» с участием руководителей крупных европейских компаний. Ожидается, что в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества, развития торговли и реализации совместных проектов.

Также в рамках пребывания в Брюсселе Глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС усилят сотрудничество по развитию Транскаспийского маршрута.

Также Казахстан и Испания обсудили развитие расширенного стратегического партнерства.