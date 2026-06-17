Казахстан и Испания обсудили развитие расширенного стратегического партнерства

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялось 8-ое заседание политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Испания, передает Kazinform.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, испанскую сторону — государственный секретарь по иностранным и глобальным делам Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Диего Мартинес.

Фото: Министерство иностранных дел РК

По данным Министерства, в рамках консультаций был рассмотрен широкий спектр направлений сотрудничества — от политического диалога до торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных и образовательных проектов. Также стороны обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке и взаимодействию в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что Испания является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана среди государств Европейского союза. Подтверждением этому служат устойчивые показатели двусторонней торговли, объем которой в 2025 году составил 1,93 млрд долларов США. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в сферах транспорта и логистики, возобновляемой энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации, туризма и образования.

— Казахстан рассматривает Испанию как одного из ключевых партнеров в Европе и настроен на дальнейшее углубление стратегического взаимодействия, основанного на принципах доверия и взаимного уважения, — отметил Арман Исетов.

В свою очередь, Диего Мартинес подтвердил готовность испанской стороны развивать многоплановое сотрудничество, подчеркнув значительный потенциал совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах.

Фото: Министерство иностранных дел РК

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении двустороннего сотрудничества по всем ключевым направлениям.

Напомним, Казахстан и Франция намерены развивать сотрудничество в атомной энергетике.