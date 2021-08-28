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Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество

28 Августа 2021, 13:18
Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Ерлана Алимбаева с вновь назначенным Послом Великобритании в Казахстане Кэти Лич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Стороны отметили активную подготовку к празднованию 30-летнего юбилея дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией в 2022 году, включая организацию визитов на высшем и высоком уровне.

Британский посол подчеркнула готовность приступить к совместной работе, направленной на дальнейшее укрепление сотрудничества между Нур-Султаном и Лондоном.

Особое внимание было уделено работе над Соглашением о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, укреплению торгово-инвестиционных связей в постпандемийный период, углублению межпарламентского диалога, а также расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В рамках обсуждения международной повестки, стороны также обсудили предстоящее в ноябре 2021 г. участие казахстанской делегации в Конференции по вопросам изменения климата СОР-26 в г. Глазго.


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