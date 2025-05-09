Казахстан и Великая Победа: память и борьба за историческую правду

Познавая цену мира

В современном информационном пространстве разворачиваются острые споры вокруг исторических событий и процессов, оказавших решающее влияние на формирование нынешнего мирового порядка.

В своем выступлении на военном параде, посвященном 80-летию Великой Победы, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне.

— Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели. Казахи — мирный, и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу «Жаным — арымның садағасы» («Честь дороже жизни»)», — подчеркнул Глава государства.

Как отмечают историки-эксперты, в условиях, когда истина теряется среди противоречивых нарративов и манипуляций, единственным критерием, способным пролить свет на происходящее, остается память — историческая, коллективная, зафиксированная в документах и воспоминаниях фронтовиков. Только она способна стать опорой для взвешенного и объективного осмысления прошлого.

— Историческая память — это не только дань прошлому, но и необходимое условие для выработки ответственного отношения к настоящему. Эта позиция отражает суть современной историографии: без четкого понимания достоверных фактов прошлого невозможно сформировать устойчивую гражданскую идентичность и выстроить трезвое отношение к текущим событиям, — отметил педагог-исследователь Иван Трухин.

Фото: из личного архива Ивана Трухина

В дни 80-й годовщины Победы особую актуальность приобретает необходимость критического осмысления информационной повестки, формирующейся вокруг этого события. Даже те, кто не проявляет систематического интереса к военной истории, неизбежно сталкиваются с разрозненными сообщениями в СМИ, социальных сетях и других каналах массовой коммуникации. Зачастую такая информация несет в себе скрытые смысловые установки и интерпретации, искажающие историческую суть происходившего.

Профессор КазНУ имени Аль-Фараби, председатель Совета по исторической памяти Ассамблеи народов Евразии и Африки Лайла Ахметова считает, что история — это не поле для политических манипуляций. По ее словам, капитуляция фашистской Германии — дело рук советского солдата. Нельзя умолять заслуг Западной коалиции, но необходимо сравнивать масштабы привлеченного оружия и количество людей. К примеру, потери казахстанцев были больше потерь США за все время Второй мировой войны.

Фото: из личного архива Лайлы Ахметовой

Или и вовсе недопустимо, когда под сомнение ставят подвиг Панфиловской дивизии в битве под Москвой или обесценивают масштабы Сталинградского сражения.

— По планам фашистов 1 сентября 1942 года должен быть взят Уральск, если бы не победа в Сталинградской битве, — отметила Л. Ахметова.

Одним из самых ярких аспектов исследования Л.Ахметовой является ее внимание к роли казахстанцев в обороне Брестской крепости. В советские годы было известно о 29 защитниках из Казахстана, однако, в ходе многолетней работы с архивами и поисковыми экспедициями, ей удалось установить имена 701 казахстанца, принимавших участие в героической обороне крепости.

— Мы должны помнить имена этих героев и гордиться их подвигом. Их героизм и мужество в первые дни войны заслуживают признания, — считает Л. Ахметова.

О многих из них никто не знал, их считали пропавшими без вести. Л.Ахметова считает, что ее долгом было вернуть имена этих людей в историю.

— Мой дядя по материнской линии, пропал без вести. Он был призван в 1940 году и служил в районе Бреста. Я долго искала его следы, — привела пример спикер.

С момента начала работы над проектом Л.Ахметова восстановила память о многих героях.

— Мой долг, как дочери фронтовика, — назвать всех поименно, — заявила специалист.

Вклад Казахстана в Победу: от мобилизации до боеприпасов

Обращаясь к вкладу Казахстана в Великую Победу, необходимо подчеркнуть масштаб и значимость участия нашей страны как на фронте, так и в тылу. Согласно официальным данным, в годы войны из республики было мобилизовано свыше 1,2 миллиона человек. Были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Боевые действия унесли жизни более 600 тысяч казахстанцев.

Фото: Kazinform

Не менее важен вклад казахстанцев в тылу. Л.Ахметова детально анализирует, как республика стала важным центром для нужд фронта. Казахстанские шахтеры и металлурги обеспечивали армию жизненно важными ресурсами, такими как свинец, медь и уголь. 85% свинца, 35% меди, 60% молибдена поставлялись именно Казахстаном — эти цифры говорят сами за себя. Осуществлялся централизованный сбор финансовых средств, налаживалось массовое производство боеприпасов и военной техники.

— Война не обошла стороной ни одну казахстанскую семью. Трудовая и военная мобилизация касалась всех без исключения, — отметила спикер.

Один из наиболее известных фактов — производство боеприпасов: по оценкам историков, девять из десяти пуль, использованных на фронте, были отлиты именно на территории Казахской ССР. Всего за годы войны республика произвела около четырех миллионов артиллерийских снарядов различных калибров и 4,7 миллиона мин.

Фото: Kazinform

Это касается и сферы науки и культуры. В казахстанский тыл переехали ученые и представители творческой интеллигенции. В 1941 году в республику эвакуировались такие киностудии, как «Мосфильм» и «Ленфильм».

— В условиях войны, когда каждый день был борьбой за выживание, кинематограф стал важным инструментом для укрепления духа и веры в Победу. В этот период 80% фильмов были сняты в Алматы и это оказало немаловажную роль в формировании собственного кинопроизводства, — подчеркнул историк И.Трухин.

Казахстанский актер Ерболат Тогузаков рассказал, что в фильмах, снятых в военный период, показывалась жизнь обычных людей.

— Это были наши граждане, которые воевали, или актеры, исполнившие роли солдат. Я благодарен своей судьбе, потому что мне повезло работать с такими актерами. Например, Зет Бошаев — организатор кинопроизводства. Благодаря ему я многому научился, — отметил Тогузаков.

Говоря о ярких и значимых фигурах в истории казахстанской культуры нельзя не упомянуть и Розу Багланову. Её жизнь была наполнена не только сценическим искусством, но и активной фронтовой жизнью.

Фото: Kazinform

— Когда началась война, Роза Багланова стала частью фронтовой концертной бригады, отправившейся на передовую, которая в отличие остальных активно участвовала в боевых действиях. Роза была не просто певицей — она была медсестрой, санитаркой, спасавшей раненых прямо с поля боя. Ее голос и ее преданность делу помогали солдатам выжить, а личная храбрость и героизм стали легендой, — заявила Л.Ахметова.

Р.Багланова дала более 1000 концертов, большинство из которых на передовой. Ее подвиг был признан, и она была награждена медалями «За отвагу», одна из которых получена из рук маршала Рокоссовского. В 1996 году ее удостоили высшей награды Казахстана — звания «Халық Қаһарманы».

Важно отметить, что исследовательская работа Л.Ахметовой не ограничивается только историей Второй мировой войны, но и активно продолжает развиваться. В своей деятельности она активно призывает молодежь к участию в восстановлении исторической памяти.

Фото: Kazinform

— Мы должны помнить героев, которые не только сражались на фронтах, но и обеспечивали тыл, работали на заводах и в шахтах, а также поддерживали дух Победы, — отмечает она.

Вклад Казахстана в Победу невозможно оценить только с позиции чисел. Эти цифры не просто отражают масштаб мобилизации или числа погибших — за каждой из них стоит человеческая судьба, полная жертвенности и героизма. Примеров тому можно привести множество, и каждый из них — это не просто часть общей статистики, а история, которая живет в сердцах тех, кто пережил эти страшные годы.