Казахстан и Ватикан подписали соглашение об углублении сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК состоялось подписание дополнительного соглашения между Казахстаном и Ватиканом об углублении сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ подписали заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Первоначальный документ был подписан в 1998 году. Данное соглашение расширяет положения, заключенные 24 года назад, и обеспечивает более стабильную базу для работы в Казахстане католической церкви», - пояснил журналистам заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Соглашение подписано в рамках государственного визита Папы Римского Франциска в Казахстан.

Сегодня состоится месса Папы Римского на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих бесплатное.

Ранее сообщалось, что на мессе предусмотрено три тыс. мест, из них большая часть – для паломников из Центральной Азии и других близлежащих стран.