KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан и Узбекистан утвердили новую Дорожную карту сотрудничества

    В Астане в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания Дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    Как сообщает Акорда, подписание Дорожной карты стало практическим продолжением договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан 14-15 ноября 2025 года.

    и
    Фото: Акорда

    Новые проекты документа охватывают сферы промышленности, нефтехимии, логистики, металлургии, агропромышленного комплекса, туризма и «зеленой» энергетики.

    р
    Фото: Акорда
    Президент Казахстана Казахстан Сотрудничество Узбекистан Шавкат Мирзиёев Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор