Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере экспортных инвестиций

Поездка была направлена на реализацию поручений Главы государства по укреплению экономической интеграции в Центральноазиатском регионе, а также на масштабирование поддержки казахстанского несырьевого экспорта через развитие финансовой кооперации и инструментов торгового финансирования в рамках Плана развития ЭКА.

В ходе поездки проведены трехсторонние переговоры с руководством ведущих финансовых организаций Республики Узбекистан, включая АКБ «Узпромстройбанк», АКБ «Тенге Банк», АКБ «Капиталбанк» и АКБ «Ориент Финанс Банк». Стороны обсудили текущее взаимодействие и определили основные направления расширения сотрудничества, включая развитие инструментов торгового, межбанковского и структурированного финансирования БРК с использованием страхового покрытия ЭКА. По итогам переговоров стороны подписали трехсторонние меморандумы о сотрудничестве, закрепляющие ключевые направления взаимодействия.

Выбор данного направления носит стратегический характер — Узбекистан сохраняет статус одного из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем поддержки, оказанной ЭКА казахстанским экспортерам в направлении Республики Узбекистан, составил порядка 300 миллионов долларов США. Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: с начала года объем поддержки уже достиг 26 млн долларов США.

На сегодняшний день ЭКА активно взаимодействует с шестью ведущими банками Узбекистана, обеспечивая устойчивость трансграничного товарооборота. Совокупный установленный лимит на финансовые институты-партнеры в Узбекистане составляет порядка 140 млн долларов США. При поддержке ЭКА в 2025 году казахстанские экспортеры, вышедшие на рынок Узбекистана, реализовали 94 контракта с участием 67 импортеров. Работа велась в таких секторах, как пищевая промышленность, АПК, металлургия, строительство и химическая отрасль.

Одним из ключевых факторов укрепления позиций отечественных производителей на внешних рынках является стратегическая синергия ЭКА и БРК. Действуя в рамках единого финансового контура холдинга «Байтерек», институты развития обеспечивают комплексную поддержку экспортеров: от страхования и усиления залоговой базы на инвестиционной стадии до реализации инструментов торгового, предэкспортного финансирования и страхования экспортных контрактов на операционном этапе.

Председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов отметил готовность агентства к дальнейшему расширению и масштабированию мер поддержки экспорта на приоритетных рынках, стимулированию поставок отечественной продукции, а также внедрению гибких подходов к структурированию сделок.

— Мы готовы предлагать конкурентные условия и гибко подходить к структурированию сделок с учетом специфики проектов и рынков, обеспечивая тем самым устойчивое развитие экспортных операций, — подчеркнул он.

В целях системного масштабирования партнерства предложено сосредоточиться на поэтапном освоении и увеличении лимитов на банки-партнеры, внедрении механизмов входящего перестрахования для расширения потенциала финансирования, а также диверсификации структуры несырьевого экспорта.

Отдельное внимание было уделено поддержке казахстанских компаний, уже осуществляющих деятельность на рынке Узбекистана, включая BI Group, RG Brands и другие. В ходе встреч с руководством NRG-BI и RG Brands South обсуждены практические вопросы оптимизации поставок и расширения присутствия на рынке.

Завершающим этапом визита стало обсуждение перспектив расширения участия БРК в поддержке экспортных операций в синергии с ЭКА. Данный подход формирует комплексную модель государственной поддержки, при которой институты развития выступают единым финансовым контуром, обеспечивая снижение рисков и повышение доступности финансирования для участников внешнеэкономической деятельности.

Переход от отдельных сделок к системной платформе взаимодействия создает основу для долгосрочного и устойчивого присутствия казахстанских компаний на рынке Узбекистана и в регионе в целом, а также способствует дальнейшему росту взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.