Казахстан и Узбекистан согласовали меры по увеличению перевозок зерна через Сарыагаш

В рамках визита казахстанской делегации, в состав которой вошли председатель правления АО «НК „КТЖ“» и первый вице-министр сельского хозяйства Е. Кенжеханулы, на межгосударственном стыковом пункте Сарыагаш и в Ташкенте прошла многосторонняя встреча с уполномоченными органами Узбекистана. В переговорах участвовали министр транспорта И. Р. Маккамов, заместитель министра сельского хозяйства К. А. Юлдашев, председатель правления «Узбекистон темир йуллари» З. Г. Нарзуллаев и представители Кабинета министров.

Стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов через МГСП Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан. По итогам встречи было решено увеличить обмен поездами до 35 пар в сутки, а также обеспечить приём узбекской стороной не менее 10 составов с зерном и 5 составов с продовольственными товарами ежедневно.

Особое внимание уделено обеспечению выгрузки вагонов, функционированию подъездных путей и работе уполномоченных служб в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Кроме того, стороны договорились о планировании экспортных перевозок с учётом свободных мощностей получателей зерновых грузов в Узбекистане и согласованного оборота порожних вагонов.

Принятые меры позволят стабилизировать логистические цепочки и повысить эффективность поставок казахстанского зерна на рынок Узбекистана и соседних стран.

По данным КТЖ, за 11 месяцев текущего года объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 28,5 млн тонн, что на 4 млн тонн (16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозка зерна выросла на 32% и достигла 5,6 млн тонн.

Более 1,2 млн тонн казахстанского зерна экспортировано в ноябре.