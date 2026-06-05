Казахстан и Узбекистан реализуют совместные проекты в сфере культуры и литературы

Казахстан и Узбекистан утвердили новый План культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026–2027 годы, предусматривающий реализацию совместных проектов и мероприятий в сфере культуры, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В Ташкенте на полях встречи министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1 состоялись переговоры заместителя Премьер-министра — Министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой и Министра культуры Республики Узбекистан Озодбека Назарбекова.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в литературной и театральной сферах.

Фото: Министерство культуры и информации РК

По итогам встречи было отмечено успешное выполнение Плана мероприятий на 2024–2025 годы. В связи с этим представители двух государств подписали новый План культурно-гуманитарного сотрудничества между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы.

— Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами, — отметили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия подписали соглашение о финансировании строительства первой АЭС. Казахстан и Кипр подписали документы о сотрудничестве.