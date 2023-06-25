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    19:13, 24 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан и Узбекистан договорились о совместном производстве фильмов

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    t.me/askhat_oralov_online
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов провел встречу с министром культуры и туризма Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере культуры и туризма, передает МИА «Казинформ».

    «Беседа вышла продуктивной. Мы обсудили реализацию совместных проектов в сфере кино, включая совместное производство фильмов, прокат наших картин в Узбекистане, а также трансляцию отечественных сериалов в соседней стране и наоборот», - сообщил Асхат Оралов в своем Telegram-канале.

    Озодбек Назарбеков подчеркнул, что страны должны рассматривать друг друга не как конкурентов, а как партнеров, вместе реализовывая различные проекты. Он предложил организовать между Казахстаном и Узбекистаном взаимный обмен данными о входящем туристическом потоке.

    «Я предложил включить в разработанную совместно с другими странами Центральной Азии программу «Один тур – один регион» еще несколько городов Казахстана: Тараз, Туркестан, Актау. Сейчас в списке представлены Алматы, Астана и Шымкент.

    Также я предложил обсудить вопрос создания особых условий для беспрепятственного проезда чартерных туристических автобусов на сухопутных пунктах пропуска наших стран», - проинформировал Асхат Оралов.

    Он также поблагодарил Озодбека Назарбекова за помощь в организации и проведении Дней культуры Казахстана.

    «Можно смело утверждать, что все запланированные мероприятия прошли на должном уровне, а узбекские ценители искусства остались довольны выступлениями наших артистов.

    Мы уже давно работаем друг с другом напрямую, устраивая гастроли, вместе участвуя в фестивалях и выставках. Это говорит о тесной культурной связи между нашими народами. Уверен, что сотрудничество Казахстана и Узбекистана в сфере туризма может стать не менее успешным. Наша задача - раскрыть этот огромный потенциал», - заключил он.

    Напомним, недавно в Узбекистане состоялись Дни культуры Казахстана. До этого в Ташкенте прошли Дни казахстанского кино.


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