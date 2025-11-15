РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Узбекистан будут совместно строить нефтегазохимический комплекс

    КазМунайГаз и Узбекнефтегаз подписали Рамочное соглашение о реализации проекта по производству линейного алкилбензола, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

    Казахстан и Узбекистан будут совместно строить нефтегазохимический комплекс
    Фото: Акорда

    В рамках госвизита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялось подписание Рамочного соглашения о совместной реализации проекта «Строительство нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола» (ЛАБ) между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз».

    — Документ закрепил договоренности сторон о совместном изучении реализации инвестиционного проекта. Подписанное соглашение позволит начать стадию проектирования и проведения всех необходимых расчетов, — говорится в сообщении. 

    Предполагаемая мощность нефтегазохимического комплекса составит до 50 тысяч тонн продукции в год. Линейный алкилбензол является основным базовым сырьем для производства синтетических моющих средств и бытовой химии.

    Окончательное инвестиционное решение стороны будут принимать по результатам завершения проектных работ.

    Реализация проекта обеспечит внутреннюю потребность Казахстана и Узбекистана, снизит зависимость от импорта сырья для химической промышленности и стимулирует развитие перерабатывающего сектора и новых производств в области бытовой химии.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали ряд документов в рамках госвизита Главы государства в Узбекистан.

    Теги:
    Узбекистан КазМунайГаз Международные отношения
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают