Казахстан и Узбекистан будут совместно строить нефтегазохимический комплекс

В рамках госвизита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялось подписание Рамочного соглашения о совместной реализации проекта «Строительство нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола» (ЛАБ) между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз».

— Документ закрепил договоренности сторон о совместном изучении реализации инвестиционного проекта. Подписанное соглашение позволит начать стадию проектирования и проведения всех необходимых расчетов, — говорится в сообщении.

Предполагаемая мощность нефтегазохимического комплекса составит до 50 тысяч тонн продукции в год. Линейный алкилбензол является основным базовым сырьем для производства синтетических моющих средств и бытовой химии.

Окончательное инвестиционное решение стороны будут принимать по результатам завершения проектных работ.

Реализация проекта обеспечит внутреннюю потребность Казахстана и Узбекистана, снизит зависимость от импорта сырья для химической промышленности и стимулирует развитие перерабатывающего сектора и новых производств в области бытовой химии.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали ряд документов в рамках госвизита Главы государства в Узбекистан.