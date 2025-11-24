Казахстан и Узбекистан будут поставлять электроэнергию в Кыргызстан в обмен на воду

— Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Накопленный объем будет направлен в Казахстан и Узбекистан в период вегетации для обеспечения стабильного полива сельхозугодий южных регионов, — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которое прошло в Алматы под председательством министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.

Фото: Минэнерго РК

В переговорах приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев и заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Алмаз Жээналиев.

— Стороны договорились о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду, — отмечают в Минэнерго Казахстана.

Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы.

По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.

