Казахстан и Турция договорились о свободном транзите грузов

Казахстан и Турция договорились о ряде важных шагов, направленных на расширение сотрудничества в сфере автомобильного транспорта:

1. Свободный транзит грузов – стороны достигли договорённости об отмене разрешительной системы на транзитные перевозки и переходе к свободному транзиту. До внесения изменений в межправсоглашение будет обеспечен обмен транзитными бланками в неограниченном количестве.

2. Доступ к турецким морским портам – Турция предоставит казахстанским перевозчикам возможность погрузки и разгрузки грузов в своих морских портах, что ранее было доступно только для турецких компаний.

3. Цифровизация разрешений – до конца текущего года бумажные разрешительные бланки для двусторонних и транзитных перевозок будут переведены в электронный формат. Напомним, что ранее в электронный формат также был переведен обмен ИБР с Китаем и Узбекистаном. Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов, а также исключает человеческий фактор.

Подписанный Протокол закрепил договорённости и подтвердил стремление двух стран к углублению партнёрства и развитию транзитного потенциала на маршруте Китай – Европа.

Фото: Министерство транспорта РК

Ранее сообщалось о том, что определены тарифы за въезд грузовых автомобилей на территорию Казахстана.