    09:30, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Турция договорились о свободном транзите грузов

    В Туркестане состоялось заседание казахстанско-турецкой смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Казахстан и Турция договорились о свободном транзите грузов
    Фото: Министерство транспорта РК.

    Казахстан и Турция договорились о ряде важных шагов, направленных на расширение сотрудничества в сфере автомобильного транспорта:

    1. Свободный транзит грузов – стороны достигли договорённости об отмене разрешительной системы на транзитные перевозки и переходе к свободному транзиту. До внесения изменений в межправсоглашение будет обеспечен обмен транзитными бланками в неограниченном количестве.

    2. Доступ к турецким морским портам – Турция предоставит казахстанским перевозчикам возможность погрузки и разгрузки грузов в своих морских портах, что ранее было доступно только для турецких компаний.

    3. Цифровизация разрешений – до конца текущего года бумажные разрешительные бланки для двусторонних и транзитных перевозок будут переведены в электронный формат. Напомним, что ранее в электронный формат также был переведен обмен ИБР с Китаем и Узбекистаном. Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов, а также исключает человеческий фактор.

    Подписанный Протокол закрепил договорённости и подтвердил стремление двух стран к углублению партнёрства и развитию транзитного потенциала на маршруте Китай – Европа.

    Казахстан и Турция договорились о свободном транзите грузов
    Фото: Министерство транспорта РК

    Ранее сообщалось о том, что определены тарифы за въезд грузовых автомобилей на территорию Казахстана.

    Турция Грузоперевозки Транспорт Минтранспорта РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
