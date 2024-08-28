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    13:27, 28 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан и Таджикистан планируют сотрудничать в сфере электроэнергии

    Казахстан и Таджикистан планируют сотрудничать в сфере электроэнергии
    Фото: Минэнергетики РК

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с заместителем премьер-министра Таджикистана Усмонзода Усмонали и заместителем министра энергетики и водных ресурсов РТ Манучехр Сафарзода, во время которых Саткалиев отметил намерения сотрудничества таджикской стороны в электроэнергетике, передает агентство Kazinform.

    Сторонами в 2023 году подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам электроэнергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом «Рогунская ГЭС» в 2023-2032 годы.

    - С удовлетворением отмечаю о запланированном в рамках Меморандума рассмотрении технических параметров и коммерческих условий возможного экспорта электроэнергии из Рогунской ГЭС в Казахстан, с учетом наличия технической возможности и согласованных режимов транзита электрической энергии по электрическим сетям Республики Узбекистан, - отметил А. Саткалиев.

    Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациям стран Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что 46% экспорта российской электроэнергии приходится на Казахстан.

    Теги:
    Сотрудничество Энергетика Таджикистан Центральная Азия ГЭС
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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