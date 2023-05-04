Казахстан и Таджикистан обсудили подходы в использовании водных ресурсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги встречи с Лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В позитивном ключе рассмотрена жизненно важная для всего региона водная тема. Еще раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов, трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений. Особая роль в этом вопросе отводится международному фонду «Спасение Арала», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам Главы государства, Казахстан высоко оценивает усилия таджикского председательства в этом фонде и желает таджикским друзьям успешного проведения предстоящего саммита международного фонда «Спасение Арала» в Душанбе в сентябре этого года.

«С моей стороны также высказана благодарность таджикской стороне за неизменную поддержку совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. Хочу выразить полное удовлетворение итогами переговоров с Президентом Республики Таджикистан. Убежден, визит уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона придаст мощный импульс развитию всестороннего взаимодействия между нашими государствами», - отметил Президент.

«Достигнутые договоренности имеют исключительное значение с точки зрения укрепления казахстанско-таджикских отношений и являются ярким свидетельством Вашей приверженности дальнейшему сближению наших стран. Мы также приложим все усилия, чтобы вывести многоплановое казахстанско-таджикское сотрудничество на качественно новый уровень во имя благополучия и процветания наших братских народов», - заключил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Эмомали Рахмону.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана и Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами и ряд других документов. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации и сделали совместное заявление.