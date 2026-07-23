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    Казахстан и США укрепляют сотрудничество в сфере авиационной безопасности

    В Авиационной администрации Казахстана состоялась встреча с руководством Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) и представителями Посольства США в Республике Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Казахстан и США укрепляют сотрудничество в сфере авиационной безопасности
    Фото: Минтранспорта

    Стороны подвели итоги совместной работы и обсудили дальнейшие направления сотрудничества в сфере авиационной безопасности. Особое внимание было уделено практической поддержке, оказываемой Казахстану в рамках Программы EXBS.

    За годы сотрудничества при поддержке EXBS для специалистов авиационной отрасли Казахстана были организованы специализированные обучения и международные ознакомительные визиты. Кроме того, аэропортам страны было предоставлено современное досмотровое оборудование, способствующее укреплению их технического потенциала и повышению эффективности мер авиационной безопасности.

    Участники встречи подтвердили готовность продолжить совместную работу, в том числе в области подготовки специалистов, обмена международным опытом и дальнейшего совершенствования системы авиационной безопасности Казахстана.

    Авиационная администрация Казахстана выразила признательность американской стороне за последовательную поддержку и вклад в развитие авиационной безопасности страны.

    Ранее сообщалось о том, что  Министерство транспорта Казахстана подготовило проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Поправки направлены на усиление защиты прав пассажиров и совершенствование порядка авиаперевозок.

    Казахстан Авиация Посольство РК Минтранспорта РК США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор