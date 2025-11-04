Казахстан и США обсудили развитие цифровых технологий в энергетике

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов встретился с министром внутренних дел, председателем Совета по энергетическому доминированию США Дагом Бергумом на полях Международного энергетического форума ADIPEC-2025 в ОАЭ. Стороны обсудили укрепление более чем 30-летнего успешного сотрудничества.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что американские компании были одними из первых инвесторов, поверивших в потенциал Казахстана, и сегодня являются ключевыми партнерами в таких флагманских проектах, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

— Проекты, реализуемые в Казахстане, являются ключевыми активами в глобальных портфелях наших американских партнеров. Их масштаб подчеркивает стратегическую важность Казахстана для обеспечения мировой энергетической стабильности и является показателем успешного и взаимовыгодного сотрудничества, — отметил министр.

Стороны обсудили реализацию крупных совместных проектов и планы по дальнейшему освоению месторождений.

Особое внимание уделили вопросам транспортировки нефти, в частности, обеспечению стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума как основного экспортного маршрута.

В свою очередь, Даг Бергам отметил состоявшийся инвестиционный климат в Казахстане. По его словам, лучшим примером тому служит многолетняя успешная работа крупных американских нефтегазовых компаний. Он также подтвердил заинтересованность американской стороны в развитии совместных проектов в области цифровизации энергетической отрасли.

