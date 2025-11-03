РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:20, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Южная Корея обсудили перспективы каскадного гидроэнергетического проекта

    Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов и генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Жандос Нурмаганбетов совершили рабочую поездку в Республику Корея, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство энергетики РК.

    Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, делегация приняла участие в технической программе, подготовленной Корейской корпорацией водных ресурсов (K-water) в городе Тэджон. Программа включала вопросы водно-ресурсной политики, современные технологии гидроэнергетики, а также подходы к реализации и финансированию проектов средних ГЭС.

    В рамках визита были организованы ознакомительные поездки в Интегрированный центр управления водными ресурсами K-water и на многоцелевую плотину Тэджон (Daecheong Dam).

    Также состоялись переговоры с компаниями Korea Midland Power Co., Ltd. (KOMIPO), Korea South-East Power Co., Ltd. (KOEN), Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) и Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND).

     - Стороны обсудили перспективы совместной реализации каскадного гидроэнергетического проекта на юго-востоке Казахстана, - говорится в сообщении Минэнерго РК.

    Ранее мы сообщали о том, что в Восточном Казахстане разработают карту будущих малых ГЭС.

    По информации Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, постановлением Правительства готовящийся к строительству каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области включен в список водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение.

    Минэнерго РК Энергетика Южная Корея
    Жанара Мухамедиярова
