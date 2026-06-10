Казахстан и Саудовская Аравия нарастили товарооборот почти в три раза

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром аль-Хураифом, прибывшим для участия в конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2026, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Саудовская Аравия входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Отмечено, что благодаря взаимной поддержке лидеров Казахстана и Саудовской Аравии установлены доверительные и дружественные отношения. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 17% и составил $11,7 млн. За январь–апрель текущего года товарооборот вырос в 2,9 раза, превысив $6,1 млн. За последние 20 лет объем прямых иностранных инвестиций из Королевства Саудовская Аравия в Республику Казахстан составил $115,3 млн.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Подписанные в феврале текущего года Соглашение о создании Казахстанско-Саудовского координационного совета и Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций открывают дополнительные возможности для реализации новых совместных инициатив.

Внимание уделено вопросам развития дальнейшего сотрудничества в горно-металлургическом комплексе, а также перспективам реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов.

Обсуждено взаимодействие в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, а также развития производств с высокой добавленной стоимостью.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Участники встречи подтвердили готовность к наращиванию двустороннего взаимодействия в горно-металлургической отрасли и сфере критически важных минералов.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан нарастил экспорт в ОАЭ на 42,1%.