Казахстан нарастил экспорт в ОАЭ на 42,1%

Казахстан и ОАЭ укрепляют стратегическое торгово-инвестиционное партнерство, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов доктором Тани бен Ахмедом Аль Зеюди, прибывшим во главе официальной делегации ОАЭ для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума.



В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию двусторонних соглашений и совместных инициатив, направленных на расширение деловых связей между Казахстаном и ОАЭ.

Было отмечено, что партнерство между двумя странами демонстрирует устойчивую положительную динамику. Последовательно растут показатели взаимной торговли, расширяется инвестиционное взаимодействие, увеличивается количество совместных проектов в стратегически важных секторах экономики.

Особое внимание было уделено вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере логистики, торговли, агропромышленного комплекса, финансовой инфраструктуры и современных технологий. Подчеркнуто, что Объединенные Арабские Эмираты входят в число ключевых экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.

Стороны отдельно отметили, что по итогам 2025 года ОАЭ вошли в топ-4 крупнейших международных инвесторов Казахстана, с объёмом ПИИ в 1,6 млрд долл. США. Значительная часть эмиратских инвестиций направляется в проекты, связанные с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, торговли, городской среды и т.д. При этом, торговый оборот между странами показал рост год к году на 5%.

По итогам января-марта 2026 года товарооборот между Казахстаном и ОАЭ составил 45,8 млн долл. США. При этом экспорт Казахстана в ОАЭ вырос на 42,1%.

Казахстанская сторона представила инвестиционный потенциал проекта Alatau City, подчеркнув его роль как одного из перспективных международных центров экономического роста, инноваций и привлечения глобального бизнеса в регионе.

Также были рассмотрены перспективы сотрудничества в агропромышленном секторе, включая развитие продовольственной инфраструктуры, переработки сельскохозяйственной продукции и внедрение современных технологий в сфере продовольственной безопасности.

Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и финансовыми институтами ОАЭ, включая вопросы исламского финансирования, сопровождения инвестиционных проектов и обмена опытом в сферах экспортного, финансового и торгового регулирования.

Эмиратская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в развитии совместных инициатив в сфере микрофинансирования, страхования и формирования инвестиционных портфелей. Отмечена готовность к расширению инвестиционного присутствия в Казахстане, в том числе через механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, а также внедрение современных финансовых инструментов.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства, расширении торгово-экономических связей и реализации новых совместных инвестиционных проектов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Испанию.