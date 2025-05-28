Казахстан и Руанда заинтересованы в эффективном использовании природных ресурсов – Касым-Жомарт Токаев

В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.

– Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы договорились и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды. Руанда имеет большой опыт в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений, – сказал Глава государства на брифинге для СМИ.

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.

Высоко оценив многолетний опыт и авторитет Президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам.

– Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров – яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности, – подытожил Глава государства.

Поль Кагаме высоко оценил итоги сегодняшних казахско-руандийских переговоров.

– Мы с г-ном Президентом провели очень продуктивные переговоры. Наши страны связаны узами дружбы, которые служат прочным фундаментом для дальнейшего углубления партнерства. Подписав соглашения, мы намерены расширить возможности для сотрудничества. Наши страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства. Мы приветствуем Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов, – подчеркнул Президент Руанды.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Руанды Поль Кагаме приняли Совместное заявление.