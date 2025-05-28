Казахстан и Руанда приняли Совместное заявление

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:



1. Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда;



2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономического планирования Республики Руанда;



3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Республики Руанда по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий;



4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Руанда;



5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и животноводства Республики Руанда;



6. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board;



7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Советом развития Республики Руанда;



8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Республики Руанда;



9. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания „Kazakh Invest“ и Советом развития Республики Руанда.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.