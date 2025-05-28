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    13:30, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Руанда приняли Совместное заявление

    По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Руанды Поль Кагаме приняли Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан и Руанда приняли Совместное заявление
    Фото: Акорда

    Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

    1. Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда;

    2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономического планирования Республики Руанда;

    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Республики Руанда по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий;

    4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Руанда;

    5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и животноводства Республики Руанда;

    6. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board;

    7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Советом развития Республики Руанда;

    8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Республики Руанда;

    9. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания „Kazakh Invest“ и Советом развития Республики Руанда.

    Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

    Теги:
    Акорда
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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