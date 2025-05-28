Руанда может начать поставки концентрата бериллия в Казахстан

Документ нацелен на развитие совместных проектов в области минерально-сырьевого комплекса.

По словам Жакупова, соглашение открывает новые возможности в области поставок бериллия — критического минерала, широко применяемого в телекоммуникационной, оборонной, аэрокосмической и полупроводниковой промышленности.

— Наша дочерняя компания — «Казатомпром», владеющая Ульбинским металлургическим заводом (УМЗ), рассматривает возможность поставок бериллия из Руанды в Казахстан. УМЗ обладает уникальными технологиями по производству металлического бериллия из концентрата и способен изготавливать металл с заданными характеристиками. Бериллий относится к числу так называемых критически важных минералов, используемых в телекоммуникационной отрасли, производстве полупроводников, а также в аэрокосмической и оборонной промышленности. Поэтому данное соглашение укрепит как экономические, так и политические связи с Руандой, — считает Жакупов.

По его словам, предприятие способно перерабатывать до 1500 тонн бериллиевого сырья в год при содержании 8% оксида бериллия. Ожидается, что поставки из Руанды могут способствовать диверсификации импорта и технологическому развитию переработки стратегически важных ресурсов в Казахстане.

— Коммерческие параметры поставок на данном этапе не разглашаются. Мы только на начальной стадии обсуждений. Объемы и детали будут предметом дальнейших переговоров в закрытом формате, — подчеркнул Жакупов.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит Президента Руанды Поля Кагаме историческим и открывающим новую главу в отношениях Казахстана и Руанды.

Кроме того, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что Президент Руанды Поль Кагаме посетит сборочно-испытательный комплекс на базе казахстанского космического центра, где осуществляется сборка отечественных спутников.