РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 28 Май 2025 | GMT +5

    Спутники, цифровизация и экспорт: Казахстан усиливает позиции в Африке

    Казахстан и Руанда намерены расширять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спутники, цифровизация и экспорт: Казахстан усиливает позиции в Африке
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам министра, Руанда демонстрирует высокие темпы цифровизации: более 90% населения страны охвачено связью стандарта 4G, а уровень оцифровки государственных услуг превышает 80%. Несмотря на то что в секторе ИКТ между странами пока не сложились прочные партнерские отношения, интерес со стороны Руанды к казахстанским технологиям устойчиво растет.

    — По индексу развития eGOV Руанда находится примерно на 119-м месте, в то время как Казахстан — на 24-м. Поэтому нам действительно есть что показать и чем поделиться — в том числе нашими наработками в сфере электронного правительства, — отметил Мадиев.

    По словам министра, сегодня Президент Руанды Поль Кагаме посетит сборочно-испытательный комплекс на базе казахстанского космического центра, где осуществляется сборка отечественных спутников. С прошлого года Казахстан активно развивает экспорт своей космической продукции. Уже заключены контракты с Монголией и Республикой Конго.

    — В рамках Astana International Forum планируется подписание ещё одного экспортного контракта — пока не могу раскрывать детали, но вскоре вы об этом узнаете. Руанда проявляет интерес к нашим спутникам дистанционного зондирования Земли и спутникам связи, и сегодня мы презентуем им наши технологические возможности, — заявил глава МЦРИАП.

    Министр добавил, что казахстанские спутники отличаются конкурентоспособностью как по цене, так и по качеству. В рамках экспортных контрактов инженеры стран-партнеров проходят обучение в Казахстане и участвуют в процессе сборки. Кроме того, в государствах-покупателях создаются наземные станции управления, а также передаётся полный пакет технической документации.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме в Акорде.

    Теги:
    Казахстан МЦРИАП Африка Жаслан Мадиев Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают