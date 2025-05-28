Спутники, цифровизация и экспорт: Казахстан усиливает позиции в Африке

По словам министра, Руанда демонстрирует высокие темпы цифровизации: более 90% населения страны охвачено связью стандарта 4G, а уровень оцифровки государственных услуг превышает 80%. Несмотря на то что в секторе ИКТ между странами пока не сложились прочные партнерские отношения, интерес со стороны Руанды к казахстанским технологиям устойчиво растет.

— По индексу развития eGOV Руанда находится примерно на 119-м месте, в то время как Казахстан — на 24-м. Поэтому нам действительно есть что показать и чем поделиться — в том числе нашими наработками в сфере электронного правительства, — отметил Мадиев.

По словам министра, сегодня Президент Руанды Поль Кагаме посетит сборочно-испытательный комплекс на базе казахстанского космического центра, где осуществляется сборка отечественных спутников. С прошлого года Казахстан активно развивает экспорт своей космической продукции. Уже заключены контракты с Монголией и Республикой Конго.

— В рамках Astana International Forum планируется подписание ещё одного экспортного контракта — пока не могу раскрывать детали, но вскоре вы об этом узнаете. Руанда проявляет интерес к нашим спутникам дистанционного зондирования Земли и спутникам связи, и сегодня мы презентуем им наши технологические возможности, — заявил глава МЦРИАП.

Министр добавил, что казахстанские спутники отличаются конкурентоспособностью как по цене, так и по качеству. В рамках экспортных контрактов инженеры стран-партнеров проходят обучение в Казахстане и участвуют в процессе сборки. Кроме того, в государствах-покупателях создаются наземные станции управления, а также передаётся полный пакет технической документации.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме в Акорде.