Казахстан и Россия утвердили Дорожную карту по развитию автомобильных пунктов пропуска на границе

От имени Республики Казахстан документы подписал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Ключевые соглашения:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности.

Документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения транспортной безопасности. В дальнейшем стороны будут работать по предупреждению актов незаконного вмешательства, обмену оперативной информацией и координации действий компетентных органов при возникновении угроз.

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об организации сотрудничества в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны.

Реализация соглашения откроет новые возможности для укрепления транзитного потенциала обеих стран, оптимизации логистических цепочек и повышения эффективности международных грузоперевозок.

Кроме того, в целях модернизации приграничной инфраструктуры подписан межведомственный документ — План мероприятий («Дорожная карта») по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

Его реализация позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска, сократить время пересечения границы и создать более комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

— Подписанные соглашения имеют практическое значение и направлены на углубление стратегического партнёрства Казахстана и России в транспортной сфере. Их реализация будет способствовать формированию устойчивых логистических маршрутов, развитию транзитных коридоров и укреплению позиций Казахстана и России как ключевых транспортных узлов Евразийского пространства, — отметили в ведомстве.

Напомним, 14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.