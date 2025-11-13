РУ
    Казахстан и Россия утвердили Дорожную карту по развитию автомобильных пунктов пропуска на границе

    В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Российскую Федерацию состоялось подписание ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства в области транспорта и логистики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    грузивики, скопление на границе РК и РФ
    Фото: Минтранспорта РК

    От имени Республики Казахстан документы подписал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

    Ключевые соглашения:

    1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности.

    Документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения транспортной безопасности. В дальнейшем стороны будут работать по предупреждению актов незаконного вмешательства, обмену оперативной информацией и координации действий компетентных органов при возникновении угроз.

    2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об организации сотрудничества в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны.

    Реализация соглашения откроет новые возможности для укрепления транзитного потенциала обеих стран, оптимизации логистических цепочек и повышения эффективности международных грузоперевозок.

    Кроме того, в целях модернизации приграничной инфраструктуры подписан межведомственный документ —  План мероприятий («Дорожная карта») по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

    Его реализация позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска, сократить время пересечения границы и создать более комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

     — Подписанные соглашения имеют практическое значение и направлены на углубление стратегического партнёрства Казахстана и России в транспортной сфере. Их реализация будет способствовать формированию устойчивых логистических маршрутов, развитию транзитных коридоров и укреплению позиций Казахстана и России как ключевых транспортных узлов Евразийского пространства, — отметили в ведомстве.

    Напомним, 14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

