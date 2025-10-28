Казахстан и Россия реализуют 175 промышленных проектов на $56,6 млрд

Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК, в ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией, включая развитие кооперационных связей и углубление промышленного взаимодействия.

Особое внимание уделено реализации ключевых проектов промышленной кооперации в таких отраслях, как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов.

На сегодняшний день в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Российской Федерацией реализуется 175 проектов общей стоимостью 56,6 млрд долларов с созданием более 64 тысяч рабочих мест.

Стороны выразили готовность продолжать активную работу по укреплению промышленного партнёрства, развитию производственных цепочек и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.