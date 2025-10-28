РУ
    18:57, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Россия реализуют 175 промышленных проектов на $56,6 млрд

    Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев в рамках рабочей поездки в Москву провёл встречу с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК, в ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией, включая развитие кооперационных связей и углубление промышленного взаимодействия.

    Особое внимание уделено реализации ключевых проектов промышленной кооперации в таких отраслях, как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов.

    На сегодняшний день в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Российской Федерацией реализуется 175 проектов общей стоимостью 56,6 млрд долларов с созданием более 64 тысяч рабочих мест.

    Стороны выразили готовность продолжать активную работу по укреплению промышленного партнёрства, развитию производственных цепочек и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию. 

