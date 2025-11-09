Казахстан и Россия обсудили ключевые вопросы сотрудничества на заседании Межправкомиссии

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, российскую – заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук.

На МПК стороны обсудили широкий круг вопросов транспортного взаимодействия. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык – Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай – Европа – Китай. Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора «Север – Юг» для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении.

Казахстанская сторона также подняла вопрос о проблемах казахстанских автоперевозчиков, связанных с изменениями в российском миграционном законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2025 года. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней.

Отдельное внимание уделено вопросам агропромышленного комплекса. Стороны обсудили совместную работу по созданию новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивостью к внешним факторам и улучшенными качественными характеристиками.

Достигнута договоренность о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России.

В ходе заседания также обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сферах топливно-энергетического комплекса, финансов, нефти и газа, промышленности, атомной энергетики, стандартизации и метрологии, туризма, образования, связи и информационных технологий.

По итогам заседания главы делегаций подписали протокол XXVI заседания Межправкомиссии. Следующее заседание комиссии запланировано на 2026 год в Омске (Российская Федерация).

Напомним, 8 ноября в Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития.